Γυναικοκτονία στη Δράμα: Τη χτύπησε με σιδερολοστό και τη μαχαίρωσε 8 φορές. Ήταν αστυνομικός

Όσο η κοινωνία “κλείνει” τα μάτια μπροστά στις γυναίκες που εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλειά τους, η λέξη “γυναικοκτονία” θα εξακολουθεί να γράφεται. Χθες, 15/6, μια γυναίκα αστυνομικός στη Δράμα έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της. Το 10χρονο παιδί τους κάλεσε την αστυνομία.

Για κάποιες ειδήσεις δεν υπάρχουν αρκετές ή καλύτερα «ικανές» λέξεις για να περιγράψεις τα συναισθήματα που σου προκαλούν. Μόλις μερικές ημέρες μετά τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου η Βασιλική άφησε την τελευταία πνοή της στο διπλανό δωμάτιο απ’ αυτό που κοιμόντουσαν τα παιδιά της, έχουμε ακόμα μία γυναικοκτονία. Αυτή τη φορά στη Δράμα. Μια 45χρονη αστυνομικός βρήκε τραγικό θάνατο από τον 50χρονο σύζυγό της - επίσης αστυνομικό - μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Τη χτύπησε με σιδερολοστό, τη μαχαίρωσε οκτώ φορές και ύστερα αυτοκτόνησε. Το 10χρονο παιδί τους κάλεσε την αστυνομία. Ναι, το μικρότερο παιδί της οικογένειας εντόπισε τη δολοφονημένη μητέρα του. Θλίψη και οργή. Η 45χρονη είχε μοιραστεί την ανησυχία της για την ασφάλειά της, καταφεύγοντας, μάλιστα, και στην αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακεραιότητα και είχε ζητήσει να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση.

Ο έγγαμος βίος της 45χρονης με τον 50χρονο είχε πολλούς καυγάδες, εντάσεις και διαφωνίες, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν. Κατά την περίοδο της διάστασης, εκείνη ζήτησε διαζύγιο, χωρίς, ωστόσο, το αίτημά της να γίνεται αποδεκτό από τον 50χρονο, ο οποίος είχε ακραίες εκφράσεις ζήλειας. Η ίδια απευθύνθηκε στον προϊστάμενό της, ο οποίος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο αστυνομικός να εξεταστεί από τον αρμόδιο ψυχίατρο της ΕΛ.ΑΣ. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η κίνηση της 45χρονης να καταγγείλει τον σύζυγό της αποτέλεσε αφορμή για την έκρηξή του.

Ο συζυγοκτόνος εγκατέλειψε την 45χρονη αναίσθητη στο σπίτι και έφυγε με το αυτοκίνητό του. Ο γιος τους ήταν εκείνος που βρήκε τη μητέρα του τραυματισμένη και ειδοποίησε την αστυνομία. Δίπλα στο σώμα της υπήρχε το μαχαίρι της δολοφονίας. Λίγες ώρες αργότερα, ο 50χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ένας κάλυκας.

Και τα δύο παιδιά της οικογένειας βρίσκονται σε συγγενικά πρόσωπα και παρακολουθούνται από ψυχολόγους.