Η πραγματική συντροφικότητα δεν απαιτεί να μικραίνεις για να χωρέσει κάποιος άλλος

Αδιαμφισβήτητα, κάθε σχέση απαιτεί συμβιβασμούς. Όταν όμως οι υποχωρήσεις γίνονται μονόπλευρες και ο ένας καλείται διαρκώς να προσαρμόζεται ή να θυσιάζει κομμάτια του εαυτού του, τότε η σχέση παύει να είναι υγιής. Πολλές γυναίκες μεγαλώνουν με την αντίληψη ότι, για να διατηρηθεί μια σχέση, πρέπει να βάζουν τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές τους. Κανείς, όμως, δεν πρέπει να αισθάνεται υποχρεωμένος να αλλάξει την ταυτότητα του ή να αποδεχθεί συμπεριφορές που τον πληγώνουν «στο όνομα της αγάπης».

7 πράγματα που καμία γυναίκα δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει σε μια σχέση:

Να αλλάξει την εμφάνισή της για να ευχαριστήσει τον άλλον

Το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να τον αποδέχεσαι όπως ακριβώς είναι. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί να αλλάξεις την εμφάνισή σου, το σώμα σου ή το προσωπικό σου στυλ για να ταιριάζεις στις προσωπικές του προτιμήσεις.

Να είναι πάντα εκείνη που ζητά συγγνώμη

Οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις είναι κάτι παραπάνω από φυσιολογικές σε μια σχέση. Η ευθύνη, όμως, για την επίλυσή τους πρέπει να μοιράζεται. Όταν ένας άνθρωπος δεν αναγνωρίζει ποτέ τα λάθη του, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στη σχέση, αλλά στη δική του στάση και συμπεριφορά.

Να θυσιάσει τις φιλίες της

Οι φίλοι αποτελούν απαραίτητο κομμάτι της ψυχικής ισορροπίας κάθε ανθρώπου. Η απαίτηση ενός συντρόφου να απομακρυνθείς από τους ανθρώπους που αγαπάς είναι ένδειξη ελέγχου και χειραγώγησης.

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Να εγκαταλείψει τα όνειρά της

Μια υγιής σχέση δεν απαιτεί από κανέναν να θυσιάσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του. Οι προσωπικοί και επαγγελματικοί σου στόχοι πρέπει να έχουν χώρο να αναπτυχθούν. Η αγάπη δεν σημαίνει να ζεις στη σκιά των ονείρων του άλλου.

Να αναλαμβάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού

Οι ευθύνες ενός σπιτιού ανήκουν εξίσου σε όσους ζουν μέσα σε αυτό. Η φροντίδα του χώρου και οι καθημερινές υποχρεώσεις δεν είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση.

Να εγκαταλείψει τον προσωπικό της χώρο και χρόνο

Ο χρόνος που περνά κανείς με τον εαυτό του είναι απαραίτητος για την ψυχική του ισορροπία. Οι βόλτες, τα χόμπι και οι στιγμές ηρεμίας δεν πρέπει να θεωρούνται απειλή για τη σχέση, αλλά αναγκαία στοιχεία μιας ισορροπημένης ζωής.

Να ανέχεται ασεβείς συμπεριφορές

Ο σεβασμός δεν είναι προνόμιο, αλλά βασική προϋπόθεση κάθε υγιούς σχέσης. Χειριστικές συμπεριφορές, υποτιμητικά σχόλια και συναισθηματική πίεση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούνται φυσιολογικά ή δικαιολογημένα.