Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι 16 ομορφότεροι παίκτες, που θα σε πείσουν να δεις ποδόσφαιρο αυτό το καλοκαίρι

Αν μέχρι σήμερα πίστευες πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να παρακολουθήσεις το Μουντιάλ 2026, μόλις σου βρήκαμε 16.

Ας είμαστε ειλικρινείς: για τις περισσότερες από εμάς, το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με βραδινές περιπλανήσεις στην πόλη, cocktails σε ταράτσες και ατέλειωτο scrolling/προετοιμασία για τις επικείμενες διακοπές μας στο νησί. Φέτος, όμως, το πρόγραμμα έχει μια μικρή (ή μάλλον μεγάλη) ανατροπή, που φέρει το όνομα Μουντιάλ 2026. Αν ακούγοντας τη λέξη «ποδόσφαιρο», σκέφτεσαι ανιαρές αναλύσεις για το αν ήταν ή όχι οφσάιντ, φωνές μπροστά από μια τηλεόραση και στοιχήματα, ήρθε η ώρα να αλλάξεις οπτική γωνία. Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να πει κανείς, πως λειτουργεί ως ένα άτυπο, παγκόσμιο catwalk.

Τόσο στα διεθνή μέσα όσο και στα social media οι συζητήσεις για τους πιο εμφανίσημους παίκτες του Μουντιάλ 2026 έχουν «πάρει φωτιά». Φυσικά, δεν θα γινόταν να απουσιάζουν τα polls, με τους χρήστες να ψηφίζουν τους αθλητές που καταφέρνουν να μαγνητίζουν τον φακό σε κάθε κοντινό πλάνο – ακόμα κι αν κάποιους από αυτούς θα τους απολαύσουμε από τον πάγκο ή τις κερκίδες. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.

Από την ακαταμάχητη γοητεία της Ασίας και την αυθεντική σκανδιναβική ομορφιά, μέχρι τους αθηλητές με το μεσογειακό ταμπεραμέντο και τα cool boys της Λατινικής Αμερικής, τα γήπεδα όπου διεξάγεται το Μουντιάλ 2026 έχουν γεμίσει με icons που ξέρουν πώς να κλέβουν τις εντυπώσεις - ακόμα κι αν δεν το είχαν σκοπό. Ακόμα, λοιπόν, κι αν αδιαφορείς πλήρως για τους νικητές ή τους χαμένους, οι 16 κύριοι παρακάτω είναι ο καλύτερος λόγος για να μην χάσεις ούτε λεπτό από το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η λίστα με τους 16 ομορφότερους παίκτες του Μουντιάλ 2026

#1 Keito Nakamura

Ο 25χρονος Ιάπωνας μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στη γαλλική Ρεμς και έχει ύψος 1.80μ. Εκτός από την τεχνική του κατάρτιση, έχει γίνει αρκετές φορές viral στα social media για τις πολύ μικρές επικαλαμίδες που επιλέγει να φοράει στους αγώνες, μια λεπτομέρεια που έχει συζητηθεί έντονα από τους ποδοσφαιρόφιλους.

#2 Leandro Paredes

Με καταγωγή από την Αργεντινή, ο 31χρονος μέσος της Ρόμα έχει ύψος 1.80μ. Είναι ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες της εθνικής ομάδας, με την οποία έχει κατακτήσει και το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ δεν παιρνούν απαρατήρητα τα χαρακτηριστικά πράσινα μάτια του και τα αμέτρηρα τατουάζ του.

#3 Cho Gue-Sung

Ο 28χρονος Νοτιοκορεάτης επιθετικός της Μίντιλαντ βλέπει τον κόσμο από το 1.89μ. Αν και η συμμετοχή του στο φετινό Μουντιάλ επηρεάστηκε σημαντικά από έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, παραμένει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους παίκτες της Ασίας, έχοντας κερδίσει εκατομμύρια ακολούθους στα social media λόγω της εμφάνισής του.

#4 Lucas Bergvall

Αν και η Εθνική Σουηδίας δεν προκρίθηκε στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, ο 20χρονος κεντρικός μέσος της Τότεναμ κερδίζει δικαιωματικά μια θέση στις λίστες του διεθνούς τύπου με τους ομορφότερους αθλητές. Με ύψος 1.86μ. και χαρακτηριστικά σκανδιναβικά χαρακτηριστικά, θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα της Premier League.

#5 Micky Van De Ven

Ο 25χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται, επίσης, στην αγγλική Τότεναμ. Με ύψος 1.93μ. αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες των πράσινων γηπέδων. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για εκείνον είναι ότι έχει καταγραφεί ως ένας από τους ταχύτερους αμυντικούς στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος.

#6 Piero Hincapie

Με καταγωγή από το Εκουαδόρ, ο 24χρονος αμυντικός έχει ύψος 1.84μ. και αγωνίζεται στη γερμανική Μπάγερ Λεβερκούζεν, με την οποία πανηγύρισε ιστορικούς τίτλους.

#7 Jude Bellingham

Στα 22 χρόνια του, ο Άγγλος μέσος της Ρέαλ Μαδρίτης (ύψος 1.86μ.) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εκτός γηπέδων, έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον χώρο της μόδας, αποτελώντας κεντρικό πρόσωπο σε μεγάλες καμπάνιες και επιδείξεις υψηλής ραπτικής.

#8 Son Heung-Min

Ο 33χρονος αρχηγός της Εθνικής Νότιας Κορέας και της Τότεναμ έχει ύψος 1.83μ. Θεωρείται ένας από τους πιο αγαπητούς και ευγενείς αθλητές παγκοσμίως, γεγονός που του έχει ανοίξει τις πόρτες για σημαντικές εμπορικές συνεργασίες με κορυφαίους οίκους μόδας, όπως ο Burberry.

#9 Josko Gvardiol

Ο 24χρονος Κροάτης αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει ύψος 1.85μ. Στο παρελθόν είχε γίνει ευρύτερα γνωστός επειδή αγωνιζόταν με μια μαύρη προστατευτική μάσκα στο πρόσωπο, όμως πλέον εμφανίζεται χωρίς αυτή. Υπέροχα νέα για τους τηλεθεατές του Μουντιάλ.

#10 Kenan Yildiz

Γεννημένος στη Γερμανία, ο 21χρονος μεσοεπιθετικός της Γιουβέντους έχει ύψος 1.85μ. Έχει ξεχωρίσει για το στιλ, την πλούσια κόμη του και το γεγονός ότι του έχει απονεμηθεί η φανέλα με τον εμβληματικό αριθμό «10» στην ιταλική ομάδα.

#11 Reece James

Ο 26χρονος Άγγλος αμυντικός της Τσέλσι, με ύψος 1.78μ., είναι γνωστός για την επιβλητική σωματική του διάπλαση. Παρά το γεγονός ότι οι συχνοί τραυματισμοί του στέρησαν τη συμμετοχή στην αποστολή της Αγγλίας για το φετινό Μουντιάλ, παραμένει σημείο αναφοράς για τις εκκεντρικές εμφανίσεις του και τις συχνές αλλαγές στα μαλλιά του.

#12 Ruben Dias

Ο 29χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει ύψος 1.87μ. Διαθέτει μια πολύ συγκροτημένη και σοβαρή παρουσία, ενώ περιλαμβάνεται σταθερά ανάμεσα στους πιο γοητευτικούς παίκτες των ευρωπαϊκών γηπέδων.

#13 William Saliba

Με ύψος 1.92μ., ο 25χρονος Γάλλος αμυντικός της Άρσεναλ ξεχωρίζει για το αρχοντικό του παράστημα μέσα στο γήπεδο.

#14 Michael Olise

Ο 24χρονος Γάλλος εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου έχει ύψος 1.84μ. Έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media για τον πολύ ήρεμο και σχεδόν ανέκφραστο τρόπο με τον οποίο επιλέγει να πανηγυρίζει τα γκολ του, κάτι που έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν του.

#15 Kai Havertz

Ο 27χρονος Γερμανός επιθετικός της Άρσεναλ έχει ύψος 1.93μ. Πέρα από τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, είναι γνωστός για το χαμηλό προφίλ του, αλλά και την αγάπη του για τα ζώα (διατηρεί ένα καταφύγιο για γαϊδουράκια στη Γερμανία).

#16 Marcos Llorente

Η λίστα κλείνει με τον 31χρονο Ισπανό μέσο της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος έχει ύψος 1.84μ. Ο Llorente είναι ευρύτερα γνωστός για την πολύ αυστηρή fitness ρουτίνα του και την παλαιολιθική διατροφή που ακολουθεί, για τα οποία έχει μιλήσει ανοιχτά.



