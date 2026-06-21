Έγκλημα στα Χανιά: Τη σκότωσε και την έθαψε σε χωράφι, γιατί του “έκανε παρατηρήσεις για το σπίτι” - Σοκάρει η δολοφονία της 45χρονης

Ο 43χρονος ομολόγησε στις αστυνομικές αρχές το έγκλημα, υποδεικνύοντας το σημείο όπου είχε θάψει την 45χρονη Σταυρούλα.

Τραγικό επίλογο είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας από τα Χανιά, αφού ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Μετά από ημέρες ερευνών και αφού είχαν εντοπίσει κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία του σπιτιού, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο ίδιος παραδέχτηκε το έγκλημα μετά από πιέσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, αποκαλύπτοντας το σημείο όπου έθαψε τη σορό της - πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου διέμενε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, ισχυρίστηκε ότι το πρωινό της 30ης Μαΐου καυγάδισαν, επειδή του έκανε παρατηρήσεις για το σπίτι και τις φθορές. Πάνω στον διαπληκτισμό, εκείνος έβγαλε μαχαίρι και τη σκότωσε. Στη συνέχεια, τοποθέτησε τη σορό σε σακούλα και τη μετέφερε με το αυτοκίνητο - που βρέθηκαν, επίσης, ίχνη αίματος της 45χρονης - σε ένα χωράφι κοντά στο σπίτι, όπου και την έθαψε.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας, μη αποκλείοντας το σενάριο το κίνητρο του εγκλήματος να ήταν σεξουαλικό και να μην σχετιζόταν με τις υλικές ζημιές στο σπίτι. Αναμένεται η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία των Χανίων. Ακόμα μια γυναίκα έπεσε νεκρή από χέρια άνδρα.

Για πόσο ακόμα θα γράφουμε τέτοιες ειδήσεις;

