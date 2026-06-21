Επική πρόταση γάμου στη συναυλία των «Ημισκούμπρια»: «Είπε το ναι, να ζήσετε παιδιά»

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στη συναυλία που έδωσαν οι «Ημισκούμπρια», με άντρα από το κοινό να «αρραβωνιάζεται» επί τόπου την καλή του.

Ένα απίστευτο σκηνικό που εκτυλίχθηκε στη συναυλία που έδωσαν οι «Ημισκούμπρια» απάντησε σε μία ερώτηση που παίζει να μην είχε τεθεί ως τώρα: υπάρχει άραγε πρόταση γάμου στην οποία δεν μπορείς να πεις «όχι»;

Η απρόσμενα τρυφερή στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία των Ημισκουμπρίων στην Πλατεία Νερού, το βράδυ του Σαββάτου (20/6), για τη μεγάλη μουσική συνάντηση του Release Athens Festival.

Από το κοινό, ένας άντρας αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, αφήνοντάς την άναυδη μπροστά σε εκατοντάδες θεατές. Η κοπέλα ήξερε ωστόσο τι ήθελε, λεγοντας το «ναι» χωρίς πολλή σκέψη.

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