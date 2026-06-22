Γυναικοκτονία στα Χανιά: Σοκάρει η ομολογία του 43χρονου - “Τη μαχαίρωσα δύο φορές κι όταν την άκουσα να φωνάζει, τη χτύπησα στο κεφάλι με ένα κούτσουρο”

Γροθιά στο στομάχι η περιγραφή του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της 45χρονης Σταυρούλας για τις συνθήκες του θανάτου της.

Η υπόθεση της γυναικοκτονίας της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά συνεχίζει να συγκλονίζει το πανελλήνιο, καθώς οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στην απολογία του 43χρονου κατηγορούμενου προκαλούν σοκ και οργή. Ο άνδρας φέρεται να περιέγραψε με ιδιαίτερη ψυχραιμία και κυνισμό στους αστυνομικούς τις ενέργειές του, μετά την επίθεση σε βάρος της άτυχης γυναίκας, αλλά και τις προσπάθειες που ακολούθησαν για να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος.

Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, ο 43χρονος κατέθεσε ότι η 45χρονη τον είχε ενημερώσει τηλεφωνικά πως θα επισκεπτόταν το σπίτι όπου διέμενε ως ενοικιαστής. Όπως ισχυρίστηκε, όταν έφτασε στο ακίνητο ξεκίνησε να ελέγχει διάφορους χώρους και να επισημαίνει προβλήματα και φθορές, γεγονός που, κατά τους ισχυρισμούς του, οδήγησε σε ένταση μεταξύ τους.

Ανατριχιάζει η περιγραφή του 43χρονου καθ' ομολογία δολοφόνου για το πώς σκότωσε την 45χρονη Σταυρούλα

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ακολούθησε διαπληκτισμός, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι η γυναίκα του επιτέθηκε και τραυματίστηκε πέφτοντας. «Είδα να τρέχει αίμα. Ξεκίνησε να φωνάζει και τότε θόλωσα. Τη χτύπησα με το μπουκάλι στο κεφάλι», ανέφερε στην απολογία του.

Στη συνέχεια περιέγραψε ότι προσπάθησε να της κλείσει το στόμα χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία. «Της τύλιξα το στόμα δύο φορές... Σταμάτησε να κουνιέται», κατέθεσε, υποστηρίζοντας ότι πίστεψε πως η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, όπως είπε, αντιλήφθηκε ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της. «Την άκουσα να ξυπνά. Θυμωμένος γύρισα στο δωμάτιο με ένα κουζινομάχαιρο... Την πλησίασα και τη μαχαίρωσα δύο φορές στο ύψος της καρδιάς», δήλωσε. Σύμφωνα με την απολογία του, επέστρεψε στην κουζίνα και στη συνέχεια άκουσε ξανά τη 45χρονη να καλεί σε βοήθεια. «Άκουσα να λέει "βοήθεια, με ακούει κανείς;"».

Όπως ισχυρίστηκε, τότε πήρε ένα κούτσουρο από το τζάκι και κατευθύνθηκε ξανά προς το σημείο όπου βρισκόταν η γυναίκα. «Τη χτύπησα στο κεφάλι με ένα κούτσουρο... Μετά δεν ξαναμίλησε», φέρεται να κατέθεσε.

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε ακόμη τα βήματα που ακολούθησε μετά τη δολοφονία. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της 45χρονης για αναλήψεις χρημάτων, επιδιώκοντας - όπως είπε - να δημιουργήσει την εντύπωση ληστείας. «Το έκανα επειδή ήθελα να φανεί ότι επρόκειτο για ληστεία».

Στη συνέχεια, έδεσε τη σορό, την τοποθέτησε σε σακούλες και επιχείρησε να καθαρίσει σχολαστικά το σπίτι. «Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, άλλαζα συνέχεια το νερό. Έβαζα αρωματικό και χλωρίνη, αλλά έτρεχε πολύ αίμα», ανέφερε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι πέταξε το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας, προσπαθώντας, παράλληλα, να εξαφανίσει κάθε ίχνος αίματος από το σπίτι. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ... σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει η αστυνομία». Όπως περιέγραψε, τις πρώτες πρωινές ώρες μετέφερε τη σορό στο χωράφι, όπου την έθαψε πρόχειρα. «Το κάλυψα με αρκετό χώμα και επέστρεψα στο σπίτι», κατέθεσε.

Ο 43χρονος καθ’ ομολογία δολοφόνος υποστήριξε ότι διατηρούσε επί σειρά ετών μια προβληματική σχέση με τη 45χρονη, επικαλούμενος συχνές διαφωνίες σχετικά με το ακίνητο. Ακόμη, ανέφερε ότι στο παρελθόν είχαν αναπτύξει ερωτική σχέση, υποστηρίζοντας πως η 45χρονη Σταυρούλα τον απειλούσε ότι θα έλεγε στη σύζυγό του ότι τη βίασε.

Στο τέλος της απολογίας του, ο 43χρονος απέδωσε μέρος της συμπεριφοράς του στην περιστασιακή χρήση κάνναβης, λέγοντας πως δεν είχε σχεδιάσει να σκοτώσει την άτυχη γυναίκα.

