Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας είπε πως θα έκανε σεξ με την Κάιλι Μινόγκ σε podcast. Ζήτησε συγγνώμη μετά τις αντιδράσεις

Ίσως, βέβαια, να μην ζητούσε ποτέ συγγνώμη αν δεν τον κατηγορούσαν για σεξισμό

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε αναγκάστηκε καταπώς φαίνεται, να ζητήσει συγγνώμη, μετά το σχόλιο του για την Κάιλι Μινόγκ, στο podcast Bush Deep της κωμικού Νίκι Όσμπορν, η οποία τον κάλεσε να απαντήσει στο γνωστό παιχνίδι «με ποια θα έκανες σεξ, ποια θα παντρευόσουν και με ποια θα έβγαινες ραντεβού», δίνοντάς του ως επιλογές την Κάιλι Μινόγκ, τη Νικόλ Κίντμαν και τη Ρόντα Μπέρτσμορ.

Ο Άντονι Αλμπανέζε προσπάθησε να αποφύγει αρχικά την ερώτηση, λέγοντας πως «μόλις παντρεύτηκα, είμαι μόλις έξι μήνες παντρεμένος», αναφερόμενος στον γάμο του με τη σύζυγό του, Τζόντι Χέιντον. Ωστόσο, ύστερα από την επιμονή της παρουσιάστριας, απάντησε: «Την Κάιλι, προφανώς».

Έμεινε εκεί; Όχι. Όταν η Όσμπορν τον ρώτησε αν θα την παντρευόταν, θα έκανε σεξ μαζί της και θα έβγαινε ραντεβού μαζί της, ο Αλμπανέζε απάντησε: «Και τα τρία. Είναι υπέροχη».

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες, με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας να δηλώνει λίγες μέρες αργότερα: «Ζητώ ανεπιφύλακτα συγγνώμη για τα σχόλιά μου».

Όπως αναφέρει το BBC, η ανεξάρτητη βουλευτής Ζάλι Στέγκαλ χαρακτήρισε τα σχόλια «εντελώς ανάρμοστα», υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός «οφείλει να απορρίπτει τέτοιου είδους ερωτήσεις, να δίνει το παράδειγμα και να καταδικάζει τον σεξισμό». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η σκιώδης υπουργός Επικοινωνιών, Σάρα Χέντερσον, η οποία έκανε λόγο για δηλώσεις «ασέβειας προς τις γυναίκες, προσβλητικές για τους Αυστραλούς και ανάξιες του αξιώματος του πρωθυπουργού».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Αλμπανέζε κλήθηκε να αναφέρει και το πιο ασυνήθιστο δώρο που έχει δεχθεί σε επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό. Ο ίδιος απάντησε ότι η τότε πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, του είχε προσφέρει δύο πεπόνια, χαρακτηρίζοντας το δώρο «περίεργο, αλλά τελικά πολύ καλό».

Η παρουσιάστρια σχολίασε αστειευόμενη: «Δηλαδή μπήκε μέσα σαν την Πάμελα Άντερσον;». Ο Αλμπανέζε αντέδρασε χαμογελώντας και κάνοντας μια χειρονομία με τα χέρια του μπροστά στο στήθος του, γεγονός που προκάλεσε νέο κύκλο επικρίσεων.