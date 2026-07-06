Το Obsession σπάει τα κοντέρ: Εισπράξεις 500 φορές το μπάτζετ του

Με προϋπολογισμό 750.000 δολάρια και παγκόσμιο «ταμείο» 375 εκατ. δολάρια, η ταινία θρίλερ γράφει ιστορία και κατακτά πολλαπλές πρωτιές

Το Obsession συνεχίζει τη λαμπρή πορεία του στο box office. Έχει ξεπεράσει το παγκόσμιο ρεκόρ των Sinners και έχει γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα ψυχολογικά θρίλερ στα χρονικά. Αποτελεί μια από τα μεγαλύτερες success stories της χρονιάς και οδεύει προς το ορόσημο των 400 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, με μηδαμινό μπάτζετ, αποδεικνύοντας πως οι ρόλοι και το όραμα μετράνε πάνω από όλα.

Παρά το γεγονός πως πλέον έχει κυκλοφορήσει σε ψηφιακές πλατφόρμες, κέρδισε πάνω από 1 εκατ. δολάρια την 47η ημέρα προβολής της, με τη διατήρηση του εξαψήφιου ποσού να ξεπερνά το σερί 46 ημερών της Barbie, στο 5ο μεγαλύτερο σερί μετά την COVID στο box office των ΗΠΑ.

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