Το λάθος που θα σου κοστίσει ακριβά: Το χωριό που «μοιράζει» πρόστιμα αν εμφανιστείς με μαγιό ή χωρίς μπλούζα

Έως και 200 ευρώ πρόστιμο στους τουρίστες που εμφανίζονται με μαγιό ή μπλούζα εκτός παραλίας για να διαφυλαχτεί η ηρεμία των κατοίκων.

Έως και 200 ευρώ πρόστιμο στους τουρίστες που εμφανίζονται με μαγιό ή μπλούζα εκτός παραλίας επιβάλλουν οι αρχές στη Βαρένα, ένα γραφικό χωριό στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, για να διαφυλαχτεί η ηρεμία των κατοίκων.

Η Βαρένα, η οποία μετρά περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, δέχεται κάθε χρόνο ένα ολοένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, γεγονός που οδήγησε τη δημοτική αρχή να λάβει μέτρα, με στόχο να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού και να διασφαλιστεί η ηρεμία των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες της λίμνης και στις βόλτες με σκάφος, ενώ οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα οργανωμένα γκρουπ περιορίζονται στα 25 άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα στενά, πλακόστρωτα σοκάκια του χωριού, ενώ απαγορεύτηκε και η χρήση μεγαφώνων από τους ξεναγούς.

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