Πόσα χρήματα ξοδεύουμε σε έτοιμο φαγητό κάθε χρόνο

Η έρευνα εξετάζει τη δαπάνη, τα κανάλια αγοράς, τα κίνητρα κατανάλωσης, τις στάσεις των καταναλωτών και την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών έτοιμου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ.

Η αγορά έτοιμου φαγητού αποτελεί πλέον μία σταθερή καταναλωτική συνήθεια για σημαντικό μέρος των ελληνικών νοικοκυριών, χωρίς όμως να υποκαθιστά τον κεντρικό ρόλο του σπιτικού γεύματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Η έρευνα εξετάζει τη δαπάνη, τα κανάλια αγοράς, τα κίνητρα κατανάλωσης, τις στάσεις των καταναλωτών και την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών έτοιμου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ.

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