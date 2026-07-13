Το πιο διάσημο τραγούδι στην Αυστραλία μπορεί να είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης

Από την κυκλοφορία του μέχρι και σήμερα, η διασκευή του διάσημου τραγουδιού Like a Prayer, έχει συγκεντρώσει 35 εκατ. ακροάσεις στο Spotify

Στην Αυστραλία, μία διασκευή του Like A Prayer, του πολύ διάσημου τραγουδιού της Μαντόνα, παίζεται καθημερινά από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχοντας ηχηρή παρουσία στα charts. Από την απόλυτη αφάνεια, ο Αυστραλός παραγωγός, Τζος Φαουάζ, έγινε ξαφνικά ο άνθρωπος που όλοι μιλούν για εκείνον. Το ζήτημα όμως είναι πως όσο γρήγορα ανέβηκε η δημοτικότητά του τόσο γρήγορα βρέθηκε και στο επίκεντρο, με αποτέλεσμα να συζητιέται το κατά πόσο είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης ή όχι.

Συγκεκριμένα, η διασκευή που έφτασε στο Νο.1 του National Radio Airplay Chart, θεωρείται από πολλούς μουσικούς πως έχει δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως γράφει o Guardian, το όνομα του Τζος Φαουάζ αναγράφεται ως ο δημιουργός της διασκευής, ενώ ο θείος του Φάντι Φαουάζ (γνωστός κυρίως ως πρώην σύντροφος του Τζορτζ Μάικλ), αναφέρεται στα συνθεσάιζερ και στην παραγωγή.

Ωστόσο, ο Σαμ Γουάιτινγκ, ανώτερος ερευνητής στη Σχολή Μέσων και Επικοινωνίας του RMIT, καθώς και άλλοι ειδικοί, υποστηρίζουν πως η διασκευή του Like A Prayer παρουσιάζει χαρακτηριστικά που συναντώνται σε μουσικές δημιουργίες από εργαλεία ΑI, όπως το Suno - κυρίως γιατί ο ήχος του είναι υπερβολικά συμπιεσμένος.

«Πρόκειται για μια πραγματικά εντυπωσιακή φωνητική ερμηνεία, αν όντως προέρχεται από άνθρωπο. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό, τότε προκύπτουν πολύ ανησυχητικά ερωτήματα σχετικά με το τι εξακολουθούμε να θεωρούμε ανθρώπινη έκφραση», δήλωσε ο Γουάιτινγκ.

Ο Φαουάζ ξεκίνησε να κυκλοφορεί μουσική από το 2010. Ωστόσο, η εμπορική του επιτυχία ήρθε νωρίτερα φέτος, όταν ξεκίνησε τις διασκευές με φωνητικά. Πρώτα κυκλοφόρησε τον Απρίλιο το Like A Prayer και λίγους μήνες αργότερα το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Dance Like Nobody's Watching, που περιλαμβάνει 18 κομμάτια με δυναμικές, χορευτικές επανεκτελέσεις επιτυχιών όπως το Wonderwall των Oasis και το Girls Just Want to Have Fun της Cyndi Lauper.

Από την κυκλοφορία του μέχρι και σήμερα, το Like a Prayer έχει συγκεντρώσει 35 εκατ. ακροάσεις στο Spotify. Το άλμπουμ του ανέβηκε στο Νο. 18 του αυστραλιανού πίνακα ARIA για άλμπουμ Αυστραλών καλλιτεχνών.

Στο μεταξύ, το ότι βρέθηκε στο επίκεντρο ο Τζος Φαουάζ συμπίπτει με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας για τα ραδιόφωνα της Αυστραλίας, ο οποίος απαιτεί διαφάνεια όταν χρησιμοποιούνται φωνές που έχουν δημιουργηθεί με AI στις εκπομπές. Αλλά, αυτός ο κανονισμός δεν αφορά τη μουσική παρά μόνο τις φωνές.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο παραγωγός και DJ Needs No Sleep δημοσίευσε στο Instagram ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI αποτελεί «το μεγαλύτερο πρόβλημα στη μουσική αυτή τη στιγμή». Όπως είπε, αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει επειδή κάθε φορά που ένα τραγούδι που έχει δημιουργηθεί με AI ακούγεται μέσω streaming ή μεταδίδεται από το ραδιόφωνο, αποφέρει δικαιώματα. Παράλληλα, έργα καλλιτεχνών όπως ο ίδιος χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων AI. «Αν αυτό είναι το μέλλον της μουσικής παραγωγής, τότε πραγματικά έχουμε πρόβλημα», δήλωσε.

Ο Needs No Sleep δήλωσε στο Guardian Australia ότι έμαθε για τη μουσική του Φαουάζ όταν έλαβε τα τραγούδια του μέσω μιας υπηρεσίας προώθησης προς DJs. «Ασχολούμαι με αυτό εδώ και 15 χρόνια και μπορείς να καταλάβεις τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η μουσική από AI - έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά», είπε, αναφέροντας ως παραδείγματα «πρόχειρα τύμπανα», φωνητικά με «τεχνικά αλλοιωμένα στοιχεία» και χαμηλή ποιότητα αρχείου ήχου.

«Τα δικαιώματα που εισπράττονται αφαιρούνται ουσιαστικά από άλλους καλλιτέχνες που δημιουργούν πραγματική μουσική. Πολλοί βασίζονται σε αυτά τα έσοδα και πλέον καλούνται να ανταγωνιστούν τη μουσική που δημιουργείται από AI για ένα ολοένα και μικρότερο μερίδιο της αγοράς».

Εκπρόσωπος της Australasian Performing Right Association και της Australasian Mechanical Copyright Owners Society (AMCOS), που διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών, δήλωσε στο Guardian ότι ο Φαουάζ είναι μέλος και των δύο οργανισμών από το 2021 και ότι ο τρόπος με τον οποίο ηχογραφήθηκε το Like a Prayer δεν επηρεάζει την καταβολή δικαιωμάτων στους αρχικούς δημιουργούς του έργου. «Το τραγούδι Like a Prayer είναι remix/διασκευή ενός μουσικού έργου που έγραψαν η Μαντόνα και ο Πάτρικ Λέοναρντ», ανέφερε. «Ως οι αρχικοί ανθρώπινοι δημιουργοί του έργου, δικαιούνται κανονικά όλα τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης».