Η αλήθεια πίσω από τα τραγούδια κάθε ομάδας στο Μουντιάλ

Είναι σύμπτωση που το "Wonderwall" των Oasis παίζει μετά τους αγώνες της Αγγλίας; Ακούγονται πάντα το "Freed from Desire" των Gala ή "Livin' on a Prayer" των Bon Jovi;

ταν παίζει μουσική σε ένα γήπεδο στο Μουντιάλ, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται πώς επελέγη το συγκεκριμένο τραγούδι και γιατί. Είναι σύμπτωση που το "Wonderwall" των Oasis παίζει μετά τους αγώνες της Αγγλίας; Ακούγονται πάντα το "Freed from Desire" των Gala ή "Livin' on a Prayer" των Bon Jovi; Και αν ναι, για ποιους λόγους; Το... παράδοξο έρχεται να λύσει το Reuters. Όπως εξηγεί με δημοσίευμά του, τα τραγούδια δεν είναι τυχαία: 750 άσματα επιλέγονται εκ των προτέρων.

Η FIFA διαθέτει μια «Ομάδα Ψυχαγωγίας Γηπέδου» που συνεργάζεται με τις συμμετέχουσες εθνικές ομοσπονδίες για να δημιουργήσει λίστες αναπαραγωγής που συνδυάζουν κλασικά και αγαπημένα τραγούδια της κάθε χώρας. Κάθε ομάδα έχει ένα τραγούδι - ορόσημο που παίζει όταν ανακοινώνεται η σύνθεση, ένα για την προθέρμανση, ένα για όταν μπει γκολ και ένα για τη λήξη του αγώνα που συμπαρασύρει στους ρυθμούς του τους φιλάθλους των νικητών.

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