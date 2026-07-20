Το πιο υπέροχο φιλί στον κόσμο έχει δοθεί στη Ρώμη

Ανακαλύψτε το πιο ποιητικό μυστικό της Ρώμης. Ένας αιώνιος συμβολισμός, κρυμμένος σε κοινή θέα, για αληθινούς ταξιδιώτες.

Η Ρώμη είναι ένα απέραντο, ζωντανό μουσείο, όπου κάθε στενό και κάθε γωνιά ψιθυρίζει μια μικρή ιστορία. Όμως, η αληθινή μαγεία της πόλης δεν βρίσκεται μόνο στα επιβλητικά της μνημεία, αλλά στις λεπτομέρειες που προσπερνούν οι βιαστικοί.

Σε μια ήσυχη, σχεδόν αθέατη γωνιά δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, κρύβεται ένα από τα πιο ποιητικά μυστικά της πόλης, το άγαλμα της Αγίας Αικατερίνης της Σιένα.

Η φιγούρα της γέρνει ελαφριά προς τα εμπρός σε μια αιώνια, σιωπηλή χειρονομία -σαν να προσφέρει ένα αέναο, διακριτικό φιλί στην καρδιά του Βατικανού. Μόλις το προσέξετε, είναι μια εικόνα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.

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