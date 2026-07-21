Αυτές είναι οι πιο cult νησιώτικες καντίνες που αξίζει να γνωρίσεις

Πλωτές που παραμένουν στάσιμες ή κυκλοφορούν στις παραλίες του ιονίου, μέχρι ανατρεπτικές ανάμεσα σε fine dining και viral για συνταγές και τοποθεσίες

Καλά είναι τα εστιατόρια, αλλά αν θέλεις να γευτείς το καλοκαίρι λίγο περισσότερο την ανεπιτήδευτη κουζίνα των νησιών τότε πρέπει να ανακαλύψεις τι γίνεται στις καντίνες που παίζουν σε διάφορες παραλίες και περιοχές.

Εκεί θα φας ντόπια υλικά και τοπικά καλούδια, όπως είναι χωρίς παραλλαγές και γευστικές ή στιλιστικές παρεμβάσεις, θα πληρώσεις τελείως value for money, θα πας με το μαγιό σου, δεν θα χρειαστεί να κλείσεις τραπέζι, θα έχεις την καλύτερη θέα και βρε αδελφέ θα το ευχαριστηθείς. Θα νιώσεις ότι κάνεις πραγματικό διάλειμμα και θα φας χωρίς τύψεις με το χέρι ότι ώρα θέλεις, το πρωί ή μετά το ξενύχτι.

Οι νησιώτικες καντίνες για εμένα είναι το νέο must, ενώ αυτές δεν είναι καθόλου καινούργιες. Ειδικά αυτές που έχουμε συγκεντρώσει, μια λίστα με τις πιο cult και θρυλικές περιπτώσεις που παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο και κάθε μέρα μας φιλεύουν το street food που μας αρέσει ντυμένο με local πινελιές.

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