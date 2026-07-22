10 απλές οδηγίες για την προστασία από τον καύσωνα - Και πώς να προστατέψουμε τα κατοικίδια

Οι συμβουλές του Ερυθρού Σταυρού για να προστατευτούμε από τον καύσωνα.

Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο αυτές τις μέρες και το κύμα καύσωνα να είναι αισθητό σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), προτείνει 10 απλές οδηγίες για προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ηλικιωμένοι και παιδιά.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει:

• Παραμείνετε σε σκιερό μέρος

• Κρατήστε το σπίτι δροσερό

• Μείνετε ενυδατωμένοι

• Τραφείτε σωστά και επαρκώς

• Μείνετε σε επαφή με οικογένεια, φίλους και γείτονες

• Ντυθείτε ανάλαφρα

• Αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις

• Μην καταναλώνετε αλκοόλ

• Φροντίστε τα κατοικίδιά σας

• Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια σε αυτοκίνητα χωρίς εξαερισμό

Επίσης, ο Ε.Ε.Σ. προτείνει χρήσιμες οδηγίες για την προστασία των κατοικίδιων από τις υψηλές θερμοκρασίες εδώ: