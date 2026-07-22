LIFE NOW

10 απλές οδηγίες για την προστασία από τον καύσωνα - Και πώς να προστατέψουμε τα κατοικίδια

JTeam

22 Ιουλίου 2026

10 απλές οδηγίες για την προστασία από τον καύσωνα - Και πώς να προστατέψουμε τα κατοικίδια
Unsplash
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του jenny.gr στην Google
Οι συμβουλές του Ερυθρού Σταυρού για να προστατευτούμε από τον καύσωνα.

Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο αυτές τις μέρες και το κύμα καύσωνα να είναι αισθητό σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), προτείνει 10 απλές οδηγίες για προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ηλικιωμένοι και παιδιά.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει:

• Παραμείνετε σε σκιερό μέρος
• Κρατήστε το σπίτι δροσερό
• Μείνετε ενυδατωμένοι
• Τραφείτε σωστά και επαρκώς
• Μείνετε σε επαφή με οικογένεια, φίλους και γείτονες
• Ντυθείτε ανάλαφρα
• Αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις
• Μην καταναλώνετε αλκοόλ
• Φροντίστε τα κατοικίδιά σας
• Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια σε αυτοκίνητα χωρίς εξαερισμό

Επίσης, ο Ε.Ε.Σ. προτείνει χρήσιμες οδηγίες για την προστασία των κατοικίδιων από τις υψηλές θερμοκρασίες εδώ:

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

TAGS

ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φόρτωση BOLM...