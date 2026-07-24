Η συγκινητική στιγμή της ημέρας: Πώς ένα γατάκι διασώθηκε από στάση λεωφορείου

Ό,τι πιο cute θα δεις σήμερα.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός μικρού γατιού, το οποίο παγιδεύτηκε σε στάση λεωφορείου στη Λεωφόρο Μεσογείων. Ο δύο μηνών «Λεό», όπως είναι από σήμερα το όνομά του, διασώθηκε με απόλυτη ασφάλεια από συνεργείο της εταιρείας «POLITIS GROUP» και, πλέον, φιλοξενείται σε ασφαλές περιβάλλον.

Τις επόμενες ημέρες, θα εξεταστεί από κτηνίατρο, θα εμβολιαστεί και θα δοθεί για υιοθεσία σε ένα σπίτι που επιθυμεί να του προσφέρει αγάπη και φροντίδα.

Η ανάρτηση του Politis Group για τη διάσωση του γατιού

«Σήμερα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο απεγκλωβισμός ενός γατιού περίπου δύο μηνών, το οποίο είχε παγιδευτεί μέσα στη στάση λεωφορείου επί της Λεωφόρου Μεσογείων. Η εταιρεία “POLITIS GROUP” Politis Group ανταποκρίθηκε άμεσα, διαθέτοντας συνεργείο που έφτασε αμέσως και εργάστηκε με υπομονή, ανοίγοντας τη στάση ώστε να καταστεί δυνατός ο απεγκλωβισμός. Τους ευχαριστούμε θερμά, καθώς πάνω από δύο ώρες επιχειρούσαν με αληθινό ενδιαφέρον και επαγγελματισμό.

Θερμές ευχαριστίες επίσης, στην Ελληνική Αστυνομία που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, καθώς και στις εθελόντριες Agi Amiral Άγκι Καραγιαννάκη, Mary Chess Manousseli Μαίρη Μανουσσέλη και Αδριανή Γαϊτανά, που παρέμειναν εκεί, σκαρφάλωσαν, συντόνισαν, βοήθησαν, μέχρι να σωθεί το μικρό.

Το γατάκι φιλοξενείται πλέον προσωρινά σε ασφαλές περιβάλλον. Τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από κτηνίατρο, θα αποπαρασιτωθεί, θα εμβολιαστεί και το όνομά του θα είναι «Λεό», από το… λεωφορείο, εκεί όπου ξεκίνησε η περιπέτειά του.

Αν κάποιος επιθυμεί να του χαρίσει ένα σπίτι γεμάτο αγάπη και ασφάλεια, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Μια ακόμη ζωή σώθηκε χάρη στη συνεργασία, την άμεση ανταπόκριση και την επιμονή ανθρώπων, που δεν αδιαφόρησαν. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.