Γαλλία: Πέθανε ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου – Ο Λαζάρ έζησε 30 χρόνια

Η ιστορία του συγκίνησε τη Γαλλία, καθώς ο ηλικιωμένος σκύλος είχε υιοθετηθεί πρόσφατα μετά τον θάνατο της προηγούμενης ιδιοκτήτριάς του.

Ένας μικρόσωμος σκύλος ράτσας Πάπιλον (Papillon), με το όνομα Λαζάρ, που θεωρείτο πιθανός «γηραιότερος σκύλος στον κόσμο», πέθανε στη Γαλλία σε ηλικία 30 ετών, σύμφωνα με την κηδεμόνα του, όπως μετέδωσε το AFP.

Ο Λαζάρ, ο οποίος είχε χαρακτηριστικά μεγάλα όρθια αυτιά που θυμίζουν «πεταλούδα», γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1995, σύμφωνα με την καταγραφή της φιλοζωικής εργαζόμενης Αν-Σοφί Μουγιόν. Παρότι η ηλικία του εντυπωσίασε τους ειδικούς, δεν έχει ακόμη υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από το Guinness World Records, το οποίο ερωτήθηκε αλλά δεν απάντησε άμεσα.

Ο σκύλος είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του με τον ίδιο άνθρωπο, μέχρι που εκείνη απεβίωσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε καταφύγιο ζώων. Εκεί τον γνώρισε η 29χρονη Οφελί Μπουντόλ, η οποία αρχικά είχε πάει στο καταφύγιο με σκοπό να βρει ένα κατοικίδιο για τη μητέρα της, αλλά τελικά αποφάσισε να τον υιοθετήσει και να τον φέρει στο σπίτι της μαζί με τον εννιάχρονο γιο της και δύο γάτες.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Λαζάρ είχε βρεθεί δίπλα στο σώμα της πρώην ιδιοκτήτριάς του όταν εντοπίστηκε. Όπως περιέγραψε, χρειάστηκε μόλις μισή ώρα μαζί του για να αποφασίσει να τον πάρει στο σπίτι της, με μοναδική της προϋπόθεση να τα πηγαίνει καλά με τις γάτες.

Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο σκύλος – τον οποίο η νέα του οικογένεια αποκαλούσε «το μικρό μας παππού-μωρό» – είχε ακόμη μια ιδιαίτερα γλυκιά προσωπικότητα, αν και είχε πλέον χάσει την όραση και την ακοή του, φορούσε πάνες και κοιμόταν τις περισσότερες ώρες της ημέρας.

Η κηδεμόνας του ανέφερε ότι ο Λαζάρ «έσβησε στην αγκαλιά της» και ότι «έφυγε για να ξανασυναντήσει την πρώτη του φροντίστρια», περιγράφοντας μια ήρεμη και συγκινητική στιγμή.

Η υπόθεση του Λαζάρ είχε προκαλέσει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: το παγκόσμιο ρεκόρ μακροζωίας σκύλου. Προηγουμένως, ο τίτλος αποδιδόταν στον σκύλο Μπόμπι από την Πορτογαλία, ο οποίος είχε πεθάνει το 2023 σε ηλικία 31 ετών, ωστόσο αργότερα η αξιοπιστία της ηλικίας του αμφισβητήθηκε από το Guinness World Records λόγω ανεπαρκών αποδείξεων.