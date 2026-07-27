Ένας κεντρικός χαρακτήρας της Οδύσσειας του Νόλαν δεν υπάρχει πουθενά στον Όμηρο

O Σίνων, που τον υποδύεται ο Elliot Page έχει πολύ βασικό ρόλο στην Οδύσσεια του Νόλαν αλλά κανέναν απολύτως στο κείμενο του Ομήρου.

Μία από τις πιο έξυπνες επιλογές του casting της Οδύσσειας του Christopher Nolan είναι αυτή του Elliot Page ο οποίος έπαιξε, ομολογουμένως εξαιρετικά, τον ρόλο του Σίνωνα και είχε κεντρικό ρόλο στη σκηνή της Νεκυίας, δηλαδή της επίσκεψης του Οδυσσέα και των συντρόφων του στον κόσμο των νεκρών.

Ο Σίνων, γιος του Αισίμου και ανιψιός της Αντίκλειας υπήρξε συγγενής του Οδυσσέα. Στη μυθολογία έγινε γνωστός ως ο κατάσκοπος που άφησαν οι Έλληνες που προσποιήθηκαν ότι αποχώρησαν από την Τροία και άφησαν ως δωρο στους δήθεν νικητές Τρώες τον Δούρειο Ίππο.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι δεν υπάρχει καμία αναφορά του Σίνωνα από τον Όμηρο (λείπει και από την Οδύσσεια αλλά και από την Ιλιάδα). Αντιθέτως, αναφέρεται σε αυτόν ο Βιργίλιος, στο 2ο βιβλίο της Αινειάδας, της ιστορίας του ταξιδιού του Αινεία από την Τροία στο χτίσιμο της Ρώμης.

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