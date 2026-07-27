Εξοχική κατοικία: Ποιο ελληνικό νησί αποτελεί την top επιλογή για «ξένα πορτοφόλια»

Στον… «αφρό» των επιλογών όσων ξένων ενδιαφέρονται για απόκτηση εξοχικής κατοικίας στην χώρα μας βρίσκεται, ως αναμένονταν, ένα ελληνικό νησί, αλλά όχι από αυτά των Κυκλάδων

Στην κορυφή των επιλογών των ξένων αγοραστών εξοχικής κατοικίας βρίσκεται φέτος το νησί της Κρήτης. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συνέλεξε από το πελατολόγιό της η Elxis - At Home in Greece, κατά το 2026, το 1/3 των αγοραστών επιλέγει την Κρήτη για την απόκτηση εξοχικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γνωστής εταιρείας παροχής κτηματομεσιτικών και νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, πρόκειται για ανθρώπους που προέρχονται κυρίως από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι το 76,6% των ενδιαφερομένων σχεδιάζει να προχωρήσει σε αγορά εξοχικής κατοικίας εντός του προσεχούς 12μήνου, ενώ από το ποσοστό αυτό, το 50%, ή 38,3% θα κινηθεί νωρίτερα, εντός των επόμενων έξι μηνών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr