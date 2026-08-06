Αντικύθηρα: Ένας αυθεντικός παράδεισος όπου ο χρόνος σταματά

Η άγρια ομορφιά συναντά το γαλήνιο τοπίο στα Αντικύθηρα, ένα νησί που μοιάζει ξεχασμένο σε άλλη εποχή.

Ανάμεσα στα Κύθηρα και την Κρήτη, τα Αντικύθηρα είναι ένα άγονο νησί που καλύπτει μόλις 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μακριά από την πρωτεύουσα και με δύσκολη πρόσβαση, έχει παραμείνει παρθένο και ανέπαφο από τον μαζικό τουρισμό. Γνωστά στην αρχαιότητα ως Αιγίλα, τα Αντικύθηρα κουβαλούν σημαντική ιστορία.

Αν και δεν είναι από τα δημοφιλή και γνωστά νησιά στο ευρύ κοινό, έχουν αποκτήσει παγκόσμια φήμη για δύο μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα: τον περίφημο Μηχανισμό των Αντικυθήρων, ένα αρχαίο αστρονομικό όργανο, και τον Έφηβο των Αντικυθήρων, ένα χάλκινο άγαλμα της ελληνιστικής περιόδου – και τα δύο εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.

Στα Αντικύθηρα, ή Τσιριγότο όπως επίσης είναι γνωστά, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Το πλοίο δεν έρχεται συχνά, αλλά μόνο λίγες φορές την εβδομάδα και φτάνει σχεδόν άδειο στο νησί. Το ταξίδι από τα Κύθηρα διαρκεί περίπου 1,5 με 2 ώρες. Οι λιγοστοί κάτοικοι υποδέχονται τους επισκέπτες του καλοκαιριού, αυτούς που αναζητούν πραγματική ηρεμία στις διακοπές τους, μακριά από τα πλήθη και το άγχος της πόλης.

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