Το διάσημο, και ιδιαιτέρως, αγαπητό My Way του Φράνκ Σινάτρα, έχει στιγματιστεί από δεισιδαιμονίες στις Φιλιππίνες. Αλλά γιατί;

Στην ιστορία της μουσικής, έχουν συμβεί περιστατικά που έχουν συγκλονίσει την ανθρωπότητα -θάνατοι σε φεστιβάλ, θανάσιμοι συνωστισμοί σε συναυλίες, δολοφονίες μουσικών ειδώλων είναι μόνο μερικά από αυτά. Ωστόσο, στις Φιλιππίνες, κατά τη δεκαετία του 2000, συνέβη κάτι ακόμη πιο παράξενο: μια σειρά βίαιων, ορισμένες φορές, θανατηφόρων περιστατικών άρχισε να συνδέεται με ένα από τα πιο διάσημα, και ιδιαιτέρως αγαπητά, τραγούδια του Φρανκ Σινάτρα: το «My Way».

Συγκεκριμένα, μεταξύ 2002 και 2012, το τραγούδι συνδέθηκε με τουλάχιστον 12 θανάτους, δημιουργώντας έναν σκοτεινό μύθο, που έχει μείνει στη συνείδηση πολλών ως «My Way Killings», όπως γράφει το Far Out Magazine. Το μοτίβο ήταν αλλόκοτο, θα έλεγε κανείς: σε μπαρ καραόκε ξεσπούσαν καβγάδες με αφορμή το τραγούδι, αρκετοί από τους οποίους κατέληγαν σε θάνατο.

Το καραόκε είναι εξαιρετικά δημοφιλές στις Φιλιππίνες. Η χώρα είναι γεμάτη μπαρ καραόκε, τα οποία προσφέρουν φθηνή διασκέδαση σε εργαζομένους με χαμηλό εισόδημα, καθώς και ιδιωτικές αίθουσες για πάρτι. Το My Way ξεχωρίζει ως ένα από τα αγαπημένα τραγούδια για καραόκε, ωστόσο πλέον είναι πολλοί εκείνοι που δεν θέλουν να το τραγουδήσουν - είτε από δεισιδαιμονία είτε από φόβο.

Η συζήτηση για το My Way Killings ξεκίνησε το 2007, όταν ένας 29χρονος σκοτώθηκε από έναν υπεύθυνο ασφαλείας σε ένα μπαρ καραόκε στο Rizal. Ο υπεύθυνος παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε το θύμα αφού εκείνο τραγούδησε το My Way παράφωνα και αρνήθηκε να σταματήσει. Καθώς η ιστορία άρχισε να παίρνει διαστάσεις και να λέγεται από στόμα σε στόμα, ήρθαν στο φως αναφορές και για άλλα περιστατικά.

Κατά τη δεκαετία του 2010, πρόεδρος ενός μικρού χωριού της χώρας, πυροβολήθηκε μαζί με τον οδηγό του από ένοπλους άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες, ενώ τραγουδούσε το My Way σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Αν και θεωρήθηκε ότι ο θάνατος του πιθανότατα σχετιζόταν με το εμπόριο ναρκωτικών, η σύνδεση με το τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα διέδωσε ακόμη περισσότερο την ιστορία του My Way Killings.

Μέχρι το 2012, η αστυνομία ανέφερε ότι είχαν καταγραφεί 12 θάνατοι που συνδέονταν με το τραγούδι. Είτε επρόκειτο για καβγάδες σε μπαρ, είτε για πυροβολισμούς από διερχόμενους δράστες, είτε για σκόπιμες επιθέσεις, το τραγούδι είχε γίνει ένας οιωνός ακραίας βίας.

Γιατί όμως το My Way μπήκε στο στόχαστρο;

Όπως συνεχίζει το Far Out Magazine, κάποιοι υποστηρίζουν ότι ευθύνεται η επιθετική χροιά των στίχων, καθώς η φράση «το έκανα με τον δικό μου τρόπο», παραπέμπει σε έναν alpha male, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε και πάντα περνούσε το δικό του.

Άλλοι λένε ότι πρόκειται απλώς για σύμπτωση και ότι το τραγούδι είναι τόσο δημοφιλές και τραγουδιέται τόσο συχνά, ώστε ήταν απλώς θέμα τύχης το ότι συνδέθηκε με όλους αυτούς τους θανάτους. Όπως και να έχει, το My Way πλέον έχει συνδεθεί βαθιά με την οργή και τον κίνδυνο στη χώρα. Ένα τραγούδι που έχει πλέον στιγματιστεί από τη δεισιδαιμονία και τον φόβο, αποδεικνύεται ότι μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε κάτι σκοτεινό.