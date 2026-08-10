Ρεκόρ ζέστης στη δυτική Ευρώπη στην αρχή του καλοκαιριού του 2026

Σε παγκόσμια κλίμακα ο Ιούλιος του 2026 έγινε ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφτεί ποτέ, πίσω μόνο από τον Ιούλιο του 2023.

Η δυτική Ευρώπη έζησε την αρχή του πιο θερμού καλοκαιριού στα χρονικά, με νέο ρεκόρ να καταγράφεται την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου, καθώς δοκιμάστηκε από επανειλημμένα κύματα ζέστης, γενικευμένης ξηρασίας και δραματικών πυρκαγιών, φαινόμενα που επέτειναν οι κλιματικές αλλαγές. Παράλληλα στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη σημειώθηκαν τον Ιούλιο του 2026 επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον τέτοιο μήνα, τονίζει σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής στο μηνιαίο δελτίο του.

«Δεν είχαμε γνωρίσει ποτέ τέτοιο κλίμα κατά τη διάρκεια της ζωής μας, και πιθανόν από την έναρξη του πολιτισμού», προειδοποίησε δημοσιογράφους ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της υπηρεσίας του Κοπέρνικου για την κλιματική αλλαγή (C3S). Σε παγκόσμια κλίμακα ο Ιούλιος του 2026 έγινε, ισοφαρίζοντας τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφτεί ποτέ, πίσω μόνο από τον Ιούλιο του 2023.

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