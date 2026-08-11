Λειψυδρία: Οι κινήσεις που εξοικονομούν νερό στις διακοπές

Το μεγαλύτερο μέρος του νερού που καταναλώνεται μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου αφορά το μπάνιο.

Η εικόνα των γεμάτων παραλιών και των ξενοδοχείων με υψηλές πληρότητες είναι το πιο αισιόδοξο σημάδι κάθε τουριστικής περιόδου. Για πολλά ελληνικά νησιά, όμως, η κορύφωση του τουρισμού σημαίνει ταυτόχρονα και κατακόρυφη αύξηση της κατανάλωσης νερού, σε μια περίοδο που οι βροχοπτώσεις είναι ελάχιστες και τα διαθέσιμα αποθέματα βρίσκονται ήδη υπό πίεση.

Η λειψυδρία εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη χώρα, με αρκετά νησιά να καλύπτουν πλέον τις ανάγκες τους μέσω αφαλάτωσης, εντατικής άντλησης από γεωτρήσεις ή ακόμη και μεταφοράς νερού με υδροφόρα πλοία. Η κλιματική αλλαγή, η μείωση των βροχοπτώσεων και οι ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες του τουρισμού δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο κάθε λίτρο νερού αποκτά μεγαλύτερη αξία.

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