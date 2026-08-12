Ζούμε στην εποχή του Μίλτου Τεντόγλου: Το 4ο «χρυσό» και η πιο λαμπερή γενιά του ελληνικού στίβου

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το 4ο χρυσό ευρωπαϊκό του μετάλλιο, οδηγώντας τη «χρυσή γενιά» του ελληνικού στίβου στην κορυφή.

Όσοι λατρεύουν τον κλασικό αθλητισμό μπορούν να αισθάνονται πραγματικά ευλογημένοι που παρακολουθούν από κοντά τα κατορθώματα του Μίλτου Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης επιβεβαιώνει σε κάθε του άλμα γιατί θεωρείται, όχι απλά ο κορυφαίος της γενιάς του, αλλά ο σπουδαιότερος Έλληνας αθλητής στην ιστορία του στίβου!

Με άλλη μία επιβλητική εμφάνιση και την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου χρυσού μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο «ιπτάμενος» πρωταθλητής χάρισε ξανά μοναδικές στιγμές εθνικής υπερηφάνειας και δόξας στην Ελλάδα.

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