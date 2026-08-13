Ταξίδια χωρίς απρόοπτα: Χρήσιμα tips για να προστατεύσετε τα προσωπικά δεδομένα στις διακοπές

Η οργάνωση ενός ταξιδιού προϋποθέτει τη χρήση εφαρμογών μετακίνησης, ιστοσελίδων αεροπορικών εταιρειών και online ταξιδιωτικών πρακτορείων

Οι καλοκαιρινές αποδράσεις ξεκινούν πλέον από μια οθόνη. Από την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων και καταλυμάτων μέχρι τις online πληρωμές και τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi, οι ταξιδιώτες βασίζονται όλο και περισσότερο στις ψηφιακές υπηρεσίες σε κάθε στάδιο τους ταξιδιού τους. Ωστόσο, αυτή η ευκολία συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται τη δημοτικότητα γνωστών ταξιδιωτικών υπηρεσιών και την αυξημένη κινητικότητα των χρηστών.

Πριν ετοιμάσετε βαλίτσες, αξίζει να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να προστατεύσετε τις συσκευές και τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές από την Kaspersky που θα βοηθήσουν να ταξιδέψετε μεγαλύτερη ασφάλεια ώστε το μόνο που θα σας απασχολεί να είναι η επόμενη εμπειρία που θα ζήσετε.

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