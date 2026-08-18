Ποιο είναι το ελληνικό νησί που ήθελαν να αγοράσουν οι Beatles

Υπάρχει ένα μυστηριώδες "leslo", που μας κάνει να θυμόμαστε ξαφνικά, τα πανέμορφα Λιχαδονήσια, γνωστά και ως «Σεϋχέλλες».

Πριν από 59 χρόνια, το μεγαλύτερο συγκρότημα εκείνης της εποχής, οι Beatles, έφταναν στην Ελλάδα. Ήταν Ιούλιος του 1967 και τα τέσσερα μέλη της μπάντας έφταναν στη χώρα μας μαζί με τις συντρόφους τους. Δεν ήταν ένα τόσο ψυχαγωγικό ταξίδι.

Στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του 1995 The Beatles Anthology (επεισόδιο 6), ο Τζορτζ Χάρισον είχε αποκαλύψει: «Κάποιος είχε πει “πρέπει να επενδύσετε χρήματα”, και σκεφτήκαμε, «λοιπόν, ας αγοράσουμε ένα νησί. Θα πάμε εκεί απλώς για να αποσυνδεθούμε από όλα”. Νοικιάσαμε μια βάρκα και οδηγήσαμε αυτή τη βάρκα πάνω-κάτω στις ακτές από την Αθήνα, κοιτάζοντας νησιά».

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε αργότερα: «Η ιδέα ήταν να αποκτήσουμε ένα νησί και να κάνουμε απλώς ό,τι θέλουμε, ένα είδος χίπικης κοινότητας όπου κανείς δεν θα επεμβαίνει στον τρόπο ζωής μας».

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