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Για τι πληρώνουν συνδρομή οι Ευρωπαίοι στο Ίντερνετ - Ταινίες και σειρές σαρώνουν

JTeam

27 Αυγούστου 2026

Για τι πληρώνουν συνδρομή οι Ευρωπαίοι στο Ίντερνετ - Ταινίες και σειρές σαρώνουν
Pexels
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Η Ιρλανδία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό συνδρομητών σε streaming ταινιών, σειρών και αθλητικών, με 63,9%, ενώ ακολουθεί πολύ κοντά η Δανία με 61,1%.

Σχεδόν ένας στους τρεις χρήστες του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει πλέον συνδρομή για να βλέπει ταινίες, σειρές ή αθλητικό περιεχόμενο, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση που έχουν αποκτήσει οι streaming υπηρεσίες στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat, το 32,7% των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ ηλικίας 16 έως 74 ετών είχε το 2025 συνδρομή επί πληρωμή σε υπηρεσία streaming για ταινίες, σειρές ή αθλητικά, ποσοστό που είναι το υψηλότερο μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών ψηφιακών συνδρομών που εξετάστηκαν.

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