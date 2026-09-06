Το «χάπι γυμναστικής» είναι η νέα επικίνδυνη ψευδαίσθηση της εύκολης λύσης

Τελικά μπορεί ένα και μόνο χάπι την ημέρα, να αντικαταστήσει όλα τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η σωματική άσκηση;

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία προσπαθεί να παρακάμψει την κριτική σκέψη και η κάθε φυσική προσπάθεια, η δημιουργία του «χαπιού της άσκησης» αποτελεί ίσως το πιο ακραίο σύμπτωμα μιας κοινωνίας εθισμένης στην εύκολη λύση. Μετά την εκρηκτική άνοδο των ενέσιμων σκευασμάτων διαβήτη -όπως το Ozempic και το Mounjaro- τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται αλόγιστα για γρήγορο αδυνάτισμα από άτομα που αποφεύγουν τη διατροφή και τη γυμναστική και γενικότερα έναν υγιεινό τρόπο ζωής, η φαρμακευτική αγορά περνάει στο επόμενο στάδιο. Εταιρείες προσπαθούν πια να εξαλείψουν και την ίδια τη σωματική κίνηση, φτιάχνοντας ένα χάπι που θα την αντικαθιστά.

Συγκεκριμένα, η υπόσχεση μιας φαρμακευτικής να μεταφέρει τη «χημεία της άσκησης» σε ένα καθημερινό χάπι το οποίο υπόσχεται τα οφέλη της σωματικής άσκησης, είναι ένα κομμάτι της απόλυτης εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης υγείας. Αντί να εκπαιδεύουμε τον πληθυσμό στη σημασία της διατροφής, της κίνησης και της πρόληψης, τον εθίζουμε στην ιδέα ότι η μυϊκή ενδυνάμωση, ο μεταβολισμός και η ευεξία αγοράζονται από το φαρμακείο και χωρίς καμία σωματική προσπάθεια.

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