Μύθος τα 10.000 βήματα: Μάθε πόσο πρέπει να περπατάς την ημέρα, σύμφωνα με την ηλικία σου

Μπορεί η επιστήμη να υποστήριζε για χρόνια, ότι όλοι πρέπει να περπατάμε 10.000 βήματα την ημέρα, ωστόσο νέες μελέτες έρχονται να διαψεύσουν αυτόν τον ισχυρισμό, παρουσιάζοντας νέα δεδομένα.

Για χρόνια, ο στόχος των 10.000 βημάτων την ημέρα θεωρούνταν το απόλυτο μέτρο μιας δραστήριας ζωής. Από έξυπνα ρολόγια και εφαρμογές υγείας μέχρι προγράμματα ευεξίας, εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν καθημερινά να φτάσουν αυτόν τον αριθμό, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι εξασφαλίζουν σημαντικά οφέλη για την υγεία τους.

Ωστόσο, μια νέα επιστημονική ανάλυση δείχνει, ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Ο ιδανικός αριθμός βημάτων δεν είναι ίδιος για όλους, καθώς η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο, ενώ ακόμη και αρκετά λιγότερα βήματα από τον «στόχο» μπορούν να προσφέρουν σημαντική προστασία απέναντι σε σοβαρές παθήσεις και τον πρόωρο θάνατο.

Από πού προέκυψαν τα 10.000 βήματα;

Παρά τη μεγάλη δημοτικότητά τους, τα 10.000 βήματα δεν βασίστηκαν αρχικά σε κάποια επιστημονική ανακάλυψη. Ο αριθμός καθιερώθηκε τη δεκαετία του 1960 στην Ιαπωνία, όταν μια εταιρεία που κατασκεύαζε βηματόμετρα χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο νούμερο ως μέρος της διαφημιστικής καμπάνιας της. Ήταν ένας εύκολος και ελκυστικός στόχος, αρκετά υψηλός ώστε να αποτελεί πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα εφικτός για τους περισσότερους ανθρώπους.

Με την πάροδο των χρόνων, ο αριθμός αυτός υιοθετήθηκε ευρέως και πέρασε στη συλλογική αντίληψη ως ο ιδανικός αριθμός περπατήματος. Σύμφωνα με μια ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet και παρουσίασε δεδομένα από 15 διαφορετικές μελέτες, ο αριθμός των βημάτων που συνδέεται με τη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου διαφέρει ανάλογα με την ηλικία.

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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για άτομα κάτω των 60 ετών, τα μεγαλύτερα οφέλη καταγράφονται μεταξύ 8.000 και 10.000 βημάτων ημερησίως, ενώ για όσους είναι άνω των 60 ετών, αρκούν περίπου 6.000 έως 8.000 βήματα την ημέρα. Πέρα από αυτά τα όρια, δεν παρατηρείται κάποιο επιπλέον όφελος στην υγεία - εκτός φυσικά από το γεγονός ότι συμβάλλει στη φυσική κατάσταση, στον έλεγχο του σωματικού βάρους και στη συνολική ευεξία.

Ακόμη και λίγα βήματα αντί για την ακινησία κάνουν τη διαφορά

Τα ευρήματα άλλης μεγάλης διεθνούς μελέτης, στην οποία συμμετείχαν ερευνητές του Johns Hopkins University School of Medicine και του Medical University of Lodz, είναι εξίσου ενθαρρυντικά. Η έρευνα έδειξε, ότι ακόμη και περίπου 3.900 βήματα ημερησίως συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, ενώ περίπου 2.300 βήματα την ημέρα φαίνεται να μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα. Παράλληλα, κάθε επιπλέον 1.000 βήματα ημερησίως συνδέθηκαν με περίπου 15% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, ενώ κάθε αύξηση κατά 500 βήματα σχετίστηκε με περίπου 7% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια.

Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν, ότι η μεγαλύτερη βελτίωση στην υγεία παρατηρείται όταν ένας άνθρωπος αυξάνει σταδιακά τη φυσική του δραστηριότητα, ακόμη κι αν δεν φτάνει ποτέ τα 10.000 βήματα.

Τι συνιστούν οι ειδικοί για καλή υγεία

Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες για την άσκηση, οι ενήλικες θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας άσκησης την εβδομάδα, όπως το γρήγορο περπάτημα, ενώ παράλληλα συνιστώνται ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Επομένως, ο αριθμός των βημάτων αποτελεί έναν χρήσιμο δείκτη της καθημερινής δραστηριότητας, αλλά δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την καλή υγεία.

