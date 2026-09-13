Αυτή είναι η πιο ακριβή γειτονιά στον κόσμο: Διαμερίσματα εκατομμυρίων με θέα Μεσόγειο

Δισεκατομμυριούχοι, επιχειρηματίες και αστέρες του αθλητισμού επιλέγουν να αγοράσουν διαμέρισμα σε μια γειτονιά στην Ευρώπη, η οποία είναι η πιο ακριβή σε όλο τον κόσμο

Ένα από τα πιο ακριβά κομμάτια γης στον πλανήτη δεν βρίσκεται σε κάποια τεράστια πόλη όπως η Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο, όπως πολλοί θα πίστευαν. Βρίσκεται στη Γαλλική Ριβιέρα, σε ένα μικροσκοπικό πριγκιπάτο μόλις δύο τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Το Μονακό εδώ και δεκαετίες αποτελεί συνώνυμο του ακραίου πλούτου. Δισεκατομμυριούχοι, επιτυχημένοι επιχειρηματίες, αστέρες του αθλητισμού και επαγγελματίες οδηγοί αγώνων έχουν επιλέξει το πριγκιπάτο για τον τρόπο ζωής που προσφέρει. Ωστόσο, η Mareterra δεν είναι απλώς μια ακόμη πολυτελής συνοικία του Μονακό.

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