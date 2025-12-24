Ξέρουμε τι πρέπει να κάνεις για να δεις την πόλη στην πιο φωτεινή, συμμετοχική και αισιόδοξη εκδοχή της

Στο glo up the city | The Brunch Edition είδαμε την Αθήνα να ανθίζει μπροστά στα μάτια μας.

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη αλλάζει όψη. Όχι επειδή μεταμορφώνεται με κάποιο μαγικό τρόπο. Απλά επειδή εμείς την κοιτάζουμε αλλιώς: Με περισσότερη προσοχή, περισσότερη φαντασία, με όλες μας τις αισθήσεις και τη διάθεση να συμμετάσχουμε σε κάτι που ξεφεύγει από το συνηθισμένο.

Κάπως έτσι γεννήθηκε και το glo up the city, μια εμπειρία που ένωσε την τέχνη, τη γεύση και την τεχνολογία, στο κέντρο της Αθήνας και μας προτρέπει να συμβάλουμε και εμείς με τον τρόπο μας στο όραμα για έναν κόσμο πιο βιώσιμο, πιο πράσινο, πιο συμμετοχικό.

Ένα brunch που ξεκίνησε από έναν «ζωντανό» AR κήπο

Λίγα μόλις μέτρα από τη φουτουριστική AR τοιχογραφία «glowing garden» του καλλιτέχνη Nikolaos Α Ω, στη Λέκκα 31, το glo και η BAT Hellas, σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival (ADAF), δημιούργησαν ένα invite-only brunch στο The Lekka Hotel & Spa, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025.

Η αφορμή;

Ένα έργο τέχνης που δεν μένει στατικό, αλλά «ανθίζει» μέσα από την οθόνη του smartphone.

Ένας ψηφιακός κήπος επαυξημένης πραγματικότητας (AR) που αναδείχθηκε μέσα από ψηφοφορία του κοινού και μας προσκαλεί να δούμε την πόλη πιο φωτεινή, πιο συμμετοχική, πιο αισιόδοξη.

Όταν τέχνη, τεχνολογία και γεύση γίνονται ένα, το αποτέλεσμα μας συναρπάζει

Το brunch είχε έντονα curated χαρακτήρα. Κάθε λεπτομέρεια ήταν εμπνευσμένη από το ίδιο το έργο: Τα χρώματα, οι υφές, οι γεύσεις, ακόμα και ο τρόπος που οι καλεσμένοι κινούνταν στον χώρο.

Το menu επιμελήθηκε η ομάδα του Holy Llama, δημιουργώντας ένα plant-forward, conscious brunch, εμπνευσμένο από τα layers, τις αποχρώσεις και τη φρεσκάδα του «glowing garden».

Τα πιάτα λειτουργούσαν σαν φυσική προέκταση της τοιχογραφίας, συμβάλλοντας σε μια all-senses εμπειρία που δεν περιοριζόταν μόνο στη θέαση, αλλά ξυπνούσε όλες τις αισθήσεις.

Χρώμα που μετουσιώνεται σε εμπειρία

Η παλέτα του «glowing garden» εμπνέεται από το φυτό Rooibos. Μούρα, κεράσια και μέντες έγιναν ο χρωματικός οδηγός για το brunch, ενώ οι λεπτές αρωματικές πινελιές έδεσαν αρμονικά με τη συνολική αισθητική της εμπειρίας.

Η πόλη είναι οι άνθρωποί της που βλέπουν, αγγίζουν, μυρίζουν, γεύονται και ζουν τη στιγμή

Στο brunch παρευρέθηκαν στελέχη της BAT Hellas, φίλοι του glo, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι.

Ανάμεσά τους, πρόσωπα που αλληλεπίδρασαν με τον AR κήπο και έγιναν μέρος του αστικού αυτού οικοσυστήματος: Μιχάλης Σαράντης, Βασιλική Ρούσσου, Χαρά Παππά, Ηρακλής Τσουζίνoβ, Όλγα Ντάλλα, Emmanuel Elozieuwa, Αγγαίος Ποθητός, Michaela Kravarik, Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος, καθώς και οι ηθοποιοί Ζωή Γεράζη, Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και Izabella Fulop.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, Nikolaos Α Ω, καθώς και εκπρόσωποι του ADAF, μοιραζόμενοι το καλλιτεχνικό όραμα και την τεχνολογία πίσω από τον «μυστικό» κήπο.

Μια δράση με συνέχεια και ουσία

Το glo up the city δεν είναι μια μεμονωμένη ενέργεια. Αποτελεί μέρος του μακρόπνοου οράματος της BAT Hellas για έναν κόσμο πιο βιώσιμο, πιο πράσινο και πιο συμμετοχικό. Μετά την περσινή πρωτοβουλία ανακύκλωσης και δενδροφύτευσης, το glo συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα, όπου η καινοτομία συναντά την αειφορία.

Και το καλύτερο;

Η AR τοιχογραφία παραμένει στη Λέκκα 31 και συνεχίζει να «ανθίζει» σε κάθε smartphone. Γιατί τελικά, η πόλη αλλάζει όταν αλλάζεις εσύ. Ίσως το μόνο που χρειάζεται είναι να σταθείς για λίγο και να πάρεις μια βαθιά ανάσα. Έπειτα σκάναρε και δες ξανά. Τότε ίσως αντικρίσεις την πιο φωτεινή πλευρά της πόλης και του εαυτού σου.

Θέλεις να κάνεις glo up στην πόλη; Βρες τον κήπο, σάρωσε, ζήσε την εμπειρία και γίνε μέρος της πράσινης αλυσίδας.