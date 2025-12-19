Nice n Easy στον Πύργο του Πειραιά: Ανακαλύψαμε το στέκι που θα κάνει το level up στα φετινά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Το ιδανικό spot για αξέχαστες χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες βραδιές. Ετοιμάσου να απογειωθούμε.

Τα Χριστούγεννα έχουν πάντα τη δική τους ξεχωριστή λάμψη. Με ζεστή φιλοξενία, όμορφες εικόνες, μοναδικές γεύσεις και στιγμές που σου μένουν αξέχαστες. Φέτος όμως υπάρχει κάτι το μοναδικό: Η μαγεία των γιορτών σκαρφαλώνει στον 3ο όροφο του Πύργου του Πειραιά, στο Nice n Easy Piraeus Tower. Εκεί η θέα του λιμανιού απλώνεται μέχρι τον ορίζοντα και η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά φαντασμαγορική.

Το Nice n Easy φέτος μας υποδέχεται με δύο μοναδικές εμπειρίες, όπου premium dining, live μουσική και urban elegance ενώνονται σε μια ατμόσφαιρα που απογειώνει το γιορτινό mood: Την Παραμονή των Χριστουγέννων, γεμάτη μουσική και comfort-lux γεύσεις και το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, με την πιο εντυπωσιακή θέα στα πυροτεχνήματα της πόλης. Με urban chic αισθητική, live εμφανίσεις και signature φιλοξενία.

Ένα γευστικό και αρωματικό ταξίδι, που ισορροπεί απόλυτα μεταξύ του σπιτικού φαγητού και του fine dining.

Η γιορτινή εμπειρία ξεκινά με ένα Bellini ως welcome drink, πριν περάσουμε στην κροκέτα κατσικίσιου τυριού με πράσινο μήλο, δυόσμο και raspberries που λειτουργεί ως το πρώτο αρωματικό καλωσόρισμα. Ακολουθεί μια ζεστή βελουτέ γλυκιάς κολοκύθας με περγαμόντο, εσπεριδοειδή, μαύρο σκόρδο και τραγανό πράσο.

Στο ορεκτικό, το αραντσίνι με πάστα μανιταριών, κρέμα παρμεζάνας και chilli oil δίνει ένταση, ενώ η σαλάτα με ψητό ταλαγάνι, πράσινο μήλο, ραπανάκι, cranberries, κουκουνάρι και πετιμέζι προσφέρει ιδανική ισορροπία φρεσκάδας και γλυκύτητας.

Για κυρίως, οι επιλογές περιλαμβάνουν ρολό γαλοπούλας με χριστουγεννιάτικη γέμιση, πουρέ πατάτας, προσούτο και πλούσια σάλτσα από τον ζωμό του, ή τη Striploin Tagliata με τερίνα πατάτας, πουρέ καρότου με παρμεζάνα και jus. Το επιδόρπιο είναι μια μους λευκής σοκολάτας με γιαούρτι, γκανάζ μανταρινιού και κράμπλ αμυγδάλου, πριν τη βραδιά κλείσουν τα παραδοσιακά petit fours: μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Ένα εκλεπτυσμένο δείπνο για τους λάτρεις του καλού κρέατος αλλά και τους fish maniacs.

Το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς ξεκινά με ένα ποτήρι σαμπάνια, ενώ το amuse bouche – tacos καπνιστού χελιού με πουρέ ρεβυθιού και λαχανικά – δίνει μια εκλεπτυσμένη πρώτη γεύση. Η βελουτέ κουνουπίδι με λάδι τρούφας, καμμένο αντίβ, τυρί κρέμα και μπρικ ακολουθεί ως μια ιδιαίτερα αρωματική σούπα.

Στο ορεκτικό, ο semi-cured σολομός με αβοκάντο, μέλι και μουστάρδα απογειώνει τη φρεσκάδα, ενώ η σαλάτα με κροκέτα κατσικίσιου τυριού, τραγανές αγκινάρες, φουντούκια και τρίχρωμα παντζάρια προσφέρει μια πολύχρωμη γευστική ισορροπία.

Για κυρίως, επιλέγετε ανάμεσα στο χοιρινό Iberico με τερίνα σελινόριζας με μαύρη τρούφα, γλασαρισμένα baby καρότα και σάλτσα λαχανικών, ή τη σφυρίδα με λαχανικά Poelle και βελούδινη Beurre Blanc. Η βραδιά κορυφώνεται με το εμβληματικό Saint Honoré, πριν κλείσει με τα παραδοσιακά γλυκίσματα των ημερών.

Μια γαστρονομική εμπειρία για όσους θέλουν να παίζουν τη γεύση στα δάχτυλα.

Για όσους αναζητούν μια πιο ανεπίσημη αλλά πλούσια γαστρονομική εμπειρία, το εορταστικό buffet του Nice n Easy Πειραιά προσφέρει μεγάλη ποικιλία. Ξεκινά με επιλογές ψωμιών, κριτσινιών και ελιών, ενώ η βελουτέ καραμελωμένης σελινόριζας με προσούτο και καπνιστή πάπρικά δίνει έναν αρωματικό τόνο στην αρχή του δείπνου.

Στα ορεκτικά συναντάμε καπνιστό σολομό, γαρίδες με coulis πιπεριάς Φλωρίνης, tartlets κοτόπουλου, μελιτζανοσαλάτα, spring rolls, ποικιλία αλλαντικών και τυριών καθώς και παραδοσιακές πίτες. Οι σαλάτες περιλαμβάνουν Caprese, πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο και μια εκδοχή με ψητά λαχανικά.

Στα ζεστά πιάτα ξεχωρίζουν το αγριογούρουνο σε Αγιωργίτικο με porcini, το ρολό γαλοπούλας με σάλτσα φρούτων του δάσους, το βουβαλίσιο κεμπάπ, το κοτόπουλο πανέ με βρώμη, καθώς και συνοδευτικά όπως πατάτες baby, λαχανάκια Βρυξελλών και ρύζι basmati με σαφράν. Το γεύμα ολοκληρώνεται με ποικιλία γλυκών: χριστουγεννιάτικους κορμούς, μίνι παστάκια, βυζαντινό κορμό, μίνι κανταΐφι, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Φέτος η Παραμονή των Χριστουγέννων στο Nice n Easy Piraeus Tower συνδυάζει ιδανικά τη γαστρονομική δημιουργικότητα με live performances που χαρίζουν στην πόλη μια γιορτινή, φωτεινή ενέργεια. Η Nicole, με τη ζεστή, χαρακτηριστική φωνή της, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο jazz classics, holiday standards και λατρεμένα pop favourites.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ: Η Kony, με το σαξόφωνό της, προσθέτει cinema-like στιγμές, δίνοντας στις μελωδίες έναν elegant, festive χαρακτήρα. Στη συνέχεια, ο Sofras Tasos ανεβάζει τη διάθεση με ένα uplifting DJ set που οδηγεί τη βραδιά σε αληθινό χριστουγεννιάτικο celebration.

Σε κάθε του μενού και σε κάθε πιάτο, το Nice n Easy Πειραιά αποδεικνύει πως οι γιορτές γίνονται πραγματικά ιδιαίτερες όταν συνδυάζονται με αυθεντικές γεύσεις, ζεστή φιλοξενία και στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Nice n Easy

Akti Posidonos 2, Piraeus

+30 210 4220199