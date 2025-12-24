Πού θα βγούμε και πού θα φάμε Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Στιλάτα ξενοδοχεία, fine dining εστιατόρια, trendy ταβέρνες και comfort spot, νέες αφίξεις και κλασικά μαγαζιά έχουν φορέσει τα γιορτινά τους και έχουν ετοιμάσει τα πιο λαμπερά μενού τους

Όσοι δεν έχετε αποφασίσει ακόμα για τις 24 Δεκεμβρίου και τις 31 Ιανουαρίου σας έχουμε ένα multi προτάσεων για όλα τα γούστα και όλα τα budget. Για μια ακόμα χρονιά σύσσωμη η εστιατοριακή σκηνή της πόλης έχει επιλέξει λαμπερά και premium υλικά και έχει δημιουργήσει πιάτα που εκφράζουν την γιορτή και την απόλαυση.

Εμείς συγκεντρώσαμε τα καλύτερα από εντυπωσιακές ταράτσες μέχρι στολισμένα wine bar εσείς διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και καλό Ρεβεγιόν.

