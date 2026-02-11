Αυτά είναι τα καλύτερα καλαμάκια σουβλάκια της Αθήνας

Το ελληνικό street food μπαίνει στο κάρβουνο και η μερακλίδικη τσίκνα του δεν έχει γευστικό αντίπαλο ή μάλλον έχει όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε καλαμάκι χοιρινό ή προβατίνα σε καλαμάκι κοτόπουλο ή συκώτι

Μπορεί πλέον να παίζουν δυνατά οι διάφορες ιντριγκαδόρικες κοπές, τα κρέατα ωρίμανσης, οι επιλογές σε πικάνια, τομαχοκ, rib eye και πάει λέγοντας όλα όμως καταρρίπτονται όταν μπροστά μας έχουμε ένα απλό, αυθεντικό, κλασικό καλαμάκι περιποιημένο και καλοψημένο στο κάρβουνο.

