LIFE NOW CITY BLOGGING

Αυτά είναι τα καλύτερα καλαμάκια σουβλάκια της Αθήνας

JTeam

11 Φεβρουαρίου 2026

Αυτά είναι τα καλύτερα καλαμάκια σουβλάκια της Αθήνας
Shutterstock
Το ελληνικό street food μπαίνει στο κάρβουνο και η μερακλίδικη τσίκνα του δεν έχει γευστικό αντίπαλο ή μάλλον έχει όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε καλαμάκι χοιρινό ή προβατίνα σε καλαμάκι κοτόπουλο ή συκώτι

Μπορεί πλέον να παίζουν δυνατά οι διάφορες ιντριγκαδόρικες κοπές, τα κρέατα ωρίμανσης, οι επιλογές σε πικάνια, τομαχοκ, rib eye και πάει λέγοντας όλα όμως καταρρίπτονται όταν μπροστά μας έχουμε ένα απλό, αυθεντικό, κλασικό καλαμάκι περιποιημένο και καλοψημένο στο κάρβουνο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr

Διαβάζονται Τώρα
Φόρτωση BOLM...