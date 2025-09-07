Ο Big Lebowski ως αφορμή για πειράματα - Πως να δημιουργήσεις νέες φιλίες

O χρόνος είναι ελάχιστος, η διάσπαση της προσοχής μας τεράστια. Πώς κάνουμε φίλους το 2025;

Ηταινία The Big Lebowski είναι μια κωμωδία με στοιχεία φιλμ νουάρ που δημιούργησαν οι αδελφοί Κοέν στη δεκαετία του '90, με πρωταγωνιστές τους Τζεφ Μπρίτζες - Τζον Γκούντμαν - Στιβ Μπουσέμι (και τον Τζον Τορτούρο σε ένα συγκλονιστικό ρόλο, ενός «Ιησού» Κουιντάνα που παίζει μπόουλινγκ στους ρυθμούς του Hotel California των Gypsy Kings, σε μια παλαβή, μνημειώδη σεκάνς).

Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1998 και σήμερα θεωρείται cult classic, ενώ υπάρχει μέχρι και φεστιβάλ με τους καλύτερους μιμητές του Τζεφ Λεμπόφσκι, του κεντρικού χαρακτήρα που χάνει το χαλί του σπιτιού του και μπλέκει σε μια σουρεαλιστική περιπέτεια με μπόουλινγκ, μπερδεμένες ταυτότητες και μπόλικο «μαύρο». Και κάπου εδώ θα ρωτήσετε, τι σχέση έχει μια καλτ ταινία του '90 με το γριφώδες ζήτημα του «πώς στο διάολο κάνεις φίλιες σήμερα».

Είναι σίγουρα μια παράξενη ταινία, με comfort χαρακτήρα. Οι ατάκες των κεντρικών χαρακτήρων μοιάζουν με αποστάγματα μεταμοντέρνου στωικισμού.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr