Γιατί η αναβολή της πρεμιέρας του “The Savant” έχει φέρει αντιδράσεις;

Η πρεμιέρα ήταν προγραμματισμένη για αύριο, ωστόσο παραμένει ασαφές πότε θα γίνει διαθέσιμη η σειρά

Η πρεμιέρα της δραματικής σειράς “The Savant”, της AppleTv+, ήταν προγραμματισμένη για αύριο. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οδήγησαν την streaming πλατφόρμα στην αναβολή της, γεννώντας ερωτήματα, όπως γράφει το Variety, για το κατά πόσο οι μεγάλες εταιρείες μέσων υποκύπτουν σε πολιτικές πιέσεις, ακόμη κι όταν αυτές δεν έχουν καν εκδηλωθεί.

«Ύστερα από προσεκτική σκέψη, πήραμε την απόφαση να αναβάλουμε την πρεμιέρα του ‘The Savant’», δήλωσε εκπρόσωπος της Apple TV+ στο Variety. «Εκτιμούμε την κατανόηση του κοινού και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη σειρά σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

Γιατί όμως αναβλήθηκε η πρεμιέρα του “The Savant”;

Πρώτα απ’όλα, η σειρά βασίζεται στο άρθρο του Cosmopolitan που δημοσιεύτηκε το 2019, με τίτλο «Μπορεί να αποτραπεί μια μαζική επίθεση πριν συμβεί;». Το “The Savant” συγκεκριμένα ακολουθεί την Τζόντι Γκούντγουιν, μια μυστική ερευνήτρια και βετεράνο των ενόπλων δυνάμεων, που διεισδύει σε διαδικτυακές ομάδες που προάγουν το μίσος, με στόχο να αποτρέψει τρομοκρατικές επιθέσεις στη χώρα. Η σειρά, σε σενάριο της Μελίσα Τζέιμς Γκίμπσον, είναι εμπνευσμένη από μια αληθινή γυναίκα που παρουσιάστηκε στο αρχικό άρθρο, αλλά η ταυτότητά της παραμένει ανώνυμη.

Σχετικά με την τηλεοπτική εκδοχή, η Τζόντι ζει σε προάστιο του Σινσινάτι. Ο σύζυγός της Τσάρλι, είναι Αφροαμερικανός και βρίσκεται σε αποστολή στο εξωτερικό. Η σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια. Οι κριτικοί που την είδαν, επισημαίνουν πως πρόκειται για ένα έργο με ξεχωριστή σημασία για τη σύγχρονη Αμερική.

Το “The Savant” εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας, τους λευκούς άντρες που θεωρούν ότι η Αμερική τους ανήκει. Με μίσος, μισαλλοδοξία, ξενοφοβία και μισογυνισμό, εκφράζουν με σκληρό τρόπο τις απόψεις τους στο διαδίκτυο, περιγράφοντας, με λεπτομέρειες, βίαιες προθέσεις απέναντι σε όποιον θεωρούν “ξένο” ή “ανάξιο” να ζει στη χώρα τους.

Παρά το περιεχόμενό της, που αναφέρεται στη δράση λευκών εθνικιστών, η σειρά δεν κατονομάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ούτε καταφεύγει σε πολιτικές επιθέσεις. Αντίθετα, παραμένει μια προσεγμένη, καλοδουλεμένη μελέτη χαρακτήρων, ένα θρίλερ που εστιάζει σε μια γυναίκα η οποία παλεύει να αποτρέψει την εγχώρια τρομοκρατία.

Τώρα, το ότι η Apple Tv+ αποφάσισε να αποσύρει προσωρινά τη σειρά έχει φέρε απογοήτευση, ειδικά μετά τη διακοπή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ. Αυτό που γράφει το Variety, είναι πως όπως συνέβη με τη Disney και το ABC, και τώρα η αναβολή από την Apple TV+ είναι μια απόδειξη πως υπάρχει η ανησυχία για ενδεχόμενη διαφορετική άποψη.

Το μήνυμα του The Savant είναι πως αν η κοινωνία συνεχίζει να ζει απομονωμένη και αρνούμενη να ακούσει τεκμηριωμένα επιχειρήματα από άλλους, τότε γίνεται αυτομάτως μέρος ενός μεγαλύτερου προβλήματος.

Το σχόλιο της Τζέσικα Τσάστεϊν για την αναβολή του The Savant

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, η πρωταγωνίστρια του The Savant, Τζέσικα Τσάστεϊν αποκάλυψε ότι δεν συμφωνεί με την απόφαση για αναβολή. «Θέλω να πω πόσο εκτιμώ τη συνεργασία μου με την Apple. Υπήρξαν απίστευτοι συνεργάτες και σέβομαι βαθιά την ομάδα τους. Ωστόσο, ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν συμφωνούμε στην απόφαση να παγώσει η κυκλοφορία του The Savant», είπε και συνέχισε:

«Τα τελευταία πέντε χρόνια που φτιάχνουμε αυτή τη σειρά, έχουμε δει μια ανησυχητική αύξηση της βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες: την απόπειρα απαγωγής της κυβερνήτριας του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, τις απόπειρες δολοφονίας του Προέδρου Τραμπ, τις πολιτικές δολοφονίες Δημοκρατικών εκπροσώπων στη Μινεσότα, την επίθεση στον σύζυγο της Προέδρου της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, τη δολοφονία του συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ, τον πρόσφατο πυροβολισμό σε σταθμό του ABC στην Καλιφόρνια και πάνω από 300 περιστατικά πυροβολισμών σε σχολεία σε όλη τη χώρα. Αυτά τα περιστατικά, αν και δεν καλύπτουν το σύνολο της βίας που έχει παρατηρηθεί στις ΗΠΑ, αποκαλύπτουν μια ευρύτερη νοοτροπία που διαπερνά ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ποτέ δεν απέφυγα τα δύσκολα θέματα, και ενώ θα ήθελα αυτή η σειρά να μην ήταν τόσο επίκαιρη, δυστυχώς είναι. Το The Savant αφορά τους ήρωες που δουλεύουν καθημερινά για να αποτρέψουν τη βία πριν συμβεί, και η απόδοση τιμής στο θάρρος τους είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Παρόλο που σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την κυκλοφορία, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό. Μέχρι τότε, εύχομαι ασφάλεια και δύναμη σε όλους, και θα σας ενημερώσω αν και πότε κυκλοφορήσει η σειρά».