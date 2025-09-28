Η νέα σειρά από την οικογένεια Gucci πρόκειται “να αποκαταστήσει την αλήθεια”

Η Sky Italia ετοιμάζει τη σειρά «Gucci: Game Over» για να παρουσιάσει την ιταλική οπτική στα γεγονότα πίσω από τον οίκο Gucci.

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας «House of Gucci» του Ρίντλεϊ Σκοτ, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις από μέλη της οικογένειας Gucci και τμήματα της ιταλικής κινηματογραφικής κοινότητας, η Sky Italia ανακοινώνει την παραγωγή μιας πολυτελούς τηλεοπτικής σειράς που φιλοδοξεί να παρουσιάσει την ιστορία του διάσημου οίκου μόδας από την οπτική των πραγματικών πρωταγωνιστών.

Η σειρά έξι επεισοδίων φέρει τον τίτλο «Gucci: Game Over» και θα σκηνοθετηθεί από τον Γκαμπριέλε Μουτσίνο, γνωστό για τη διεθνή επιτυχία «The Pursuit of Happyness» με τον Γουίλ Σμιθ, αλλά και για πολλές ιταλικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Σύμφωνα με το Variety, tο σενάριο βασίζεται στις αναμνήσεις της Άλεγκρα Γκούτσι, κόρης του Μάουριτζιο Γκούτσι και της Πατρίτσια Ρετζάνι.

Η σειρά φιλοδοξεί να αποκαταστήσει την «ιταλική οπτική γωνία» των γεγονότων, όπως δήλωσε ο Νιλς Χάρτμαν, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Sky Studios Italy, προσθέτοντας ότι η αφήγηση θα γίνει μέσα από τα μάτια της Άλεγκρα Γκούτσι. Το βιβλίο της Άλεγκρα, που αποτελείται από επιστολές προς τον δολοφονημένο πατέρα της, περιγράφει τη σύνθετη οικογενειακή δυναμική, τη σχέση των γονιών της πριν και μετά το διαζύγιο, και τις λεπτομέρειες της δολοφονίας του Μάουριτζιο Γκούτσι στις 27 Μαρτίου 1995, που είχε οργανωθεί από την Πατρίτσια Ρετζάνι και είχε καταλήξει σε καταδίκη το 1998.

Η Άλεγκρα Γκούτσι τόνισε ότι η ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ την είχε απογοητεύσει, καθώς δεν παρουσίασε με ακρίβεια την πραγματική ιστορία της οικογένειας. Ο Μουτσίνο πρόσθεσε ότι η σειρά θα αναδείξει τον πόνο, αλλά και τη λάμψη, τον πλούτο και την εξουσία που χαρακτήριζαν τη δυναμική της οικογένειας.

Η παραγωγή θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2026 και αποτελεί συμπαραγωγή των Sky Studios και της ιταλικής Lucky Red. Ο διευθυντής της Lucky Red, Αντρέα Οκκιπίντι, τόνισε ότι η σειρά θα έχει καστ αποκλειστικά ιταλικό, δίνοντας απάντηση στις επικρίσεις που είχαν γίνει για την απουσία Ιταλών ηθοποιών στην ταινία του Σκοτ.

H σειρά έχει σαφείς διεθνείς φιλοδοξίες, με τον Οκκιπίντι να σημειώνει ότι έχει ήδη λάβει θετικά σχόλια από τη διεθνή αγορά. Η «Gucci: Game Over» αναμένεται να αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να δει τα γεγονότα πίσω από τον μύθο του οίκου Gucci μέσα από τη φωνή της ίδιας της οικογένειας, προσφέροντας μια πιο προσωπική και αυθεντική ματιά στην ιστορία που συγκλόνισε τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου.