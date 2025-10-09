Ocean’s 14: Η θρυλική συμμορία επιστρέφει και αυτή είναι η ευχάριστη κινηματογραφική είδηση της μέρας

Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον, Τζούλια Ρόμπερτς και Ντον Τσιντλ θα επιστρέψουν στους ρόλους τους

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιβεβαίωσε την επιστροφή της ταινίας Ocean’s 14, τα γυρίσματα της οποίας θα ξεκινήσουν το 2026. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η η Warner Bros. ενέκρινε τον προϋπολογισμό για τη συνέχιση της γνωστής σειράς ταινιών με ληστείες με τη θρυλική συμμορία, κι αυτό αποτελεί την ευχάριστη κινηματογραφική είδηση της ημέρας. «Μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από τη Warner Bros. και προσπαθούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Είναι θέμα προγραμματισμού, οπότε απλώς καθορίζουμε την ημερομηνία έναρξης. Πιθανότατα να αρχίσουμε τα γυρίσματα σε περίπου εννέα ή δέκα μήνες».

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2023 ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε δηλώσει πως υπάρχει ένα «εξαιρετικό» σενάριο για τη συνέχεια της σειράς ταινιών, ενώ στις αρχές του χρόνου, δημοσίευμα του Variety ανέφερε ότι τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Ντέιβιντ Λιτς, αλλά διάφορα δημοσιεύματα θέλουν και τον Έντουαρντ Μπέργκερ. Καταλαβαίνετε γιατί ανυπομονούμε, έτσι;

Το κινηματογραφικό franchise ξεκίνησε το 2001 με το Ocean’s Eleven, ένα remake ουστιαστικά της ταινίας του 1960 που είχε στους πρωταγωνιστικούς ρόλους τους Φρανκ Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν και Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ. Η νέα εκδοχή, σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σόντερμπεργκ, είχε τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον, Τζούλια Ρόμπερτς και Ντον Τσιντλ.

Imdb

Το Ocean’s Eleven σημείωσε τεράστια επιτυχία στο box office, με εισπράξεις άνω των 450 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακολούθησαν το Ocean’s Twelve το 2004 (362 εκατομμύρια) και το Ocean’s Thirteen το 2007 (311 εκατομμύρια).

Όσον αφορά την επανένωση με τους συμπρωταγωνιστές του από το Ocean’s Eleven, ο Clooney σχολίασε: «Ναι, ο Μπραντ, ο Ματ, ο Ντον και η Τζούλια. Χτες το βράδυ είχα δείπνο με την Τζούλια. Είμαστε όλοι ακόμα πολύ καλοί φίλοι. Οπότε η ευκαιρία να ξαναδουλέψουμε μαζί θα ήταν διασκεδαστική».

Το 2018 κυκλοφόρησε και το spin-off Ocean’s 8, με αποκλειστικά γυναικείο καστ που περιλάμβανε τις Σάντρα Μπούλοκ, Κέιτ Μπλάνσετ, Χελένα Μπόναμ Κάρτερ, Αν Χάθαγουεϊ, Σάρα Πόλσον, Ριάνα, Μίντι Κέιλινγκ και Awkwafina. Η Μπούλοκ υποδύθηκε την Ντέμπι Όσιαν, αδερφή του Ντάνι Όσιαν (τον οποίο υποδύεται ο Clooney). Η ταινία σημείωσε εισπράξεις 297 εκατομμυρίων δολαρίων.