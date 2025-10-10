A Knight of the Seven Kingdoms: Το νέο prequel του Game of Thrones έχει το πρώτο trailer

Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής

Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για τη νέα σειρά «A Knight of the Seven Kingdoms» που αποτελεί prequel του επιτυχημένου Game of Thrones. Η σειρά θα αποτελείται από έξι επεισόδια που θα έχουν διάρκεια μισή ώρα, που σημαίνει ότι σε μία ημέρα θα την έχουμε τελειώσει. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 18 Ιανουαρίου.

Το «A Knight of the Seven Kingdoms» είναι χρονικά τοποθετημένο έναν αιώνα πριν τα γεγονότα του GoT και αρκετά μετά τα γεγονότα στο House of the Dragon, δηλαδή σε μια εποχή που οι Ταργκάρυεν εχουν σταθεροποιηθεί στον Σιδερένιο Θρόνο και οι δράκοι δεν είναι τόσο ενεργοί. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «δύο απροσδόκητοι ήρωες περιπλανιούνται στο Γουέστερος, ένας νεαρός, αφελής αλλά γενναίος ιππότης, ο Σερ Ντάνκαν, και ο μικρόσωμος ιπποκόμος του, Έγκ. Σε μια εποχή που ο Οίκος Ταργκάρυεν εξακολουθεί να κατέχει τον Σιδερένιο Θρόνο και η ανάμνηση του τελευταίου δράκου δεν έχει ακόμη σβήσει από τη ζωντανή μνήμη, μεγάλες μοίρες, ισχυροί εχθροί και επικίνδυνες περιπέτειες περιμένουν αυτούς τους απίθανους αλλά αχώριστους φίλους».

Το «A Knight of the Seven Kingdoms» βασίζεται στις νουβέλες του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν με τον γενικό τίτλο «Tales of Dunk and Egg». Ο Πίτερ Κλάφι υποδύεται τον Σερ Ντάνκαν, έναν περιπλανώμενο ιππότη του Γουέστερος, ενώ ο Ντέξτερ Σολ Άνσελ ενσαρκώνει τον μικρόσωμο ιπποκόμο του, Έγκ, ο οποίος είναι στην πραγματικότητα ο Πρίγκιπας Έϊγκον Ταργκάρυεν.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι: Φιν Μπένετ, Μπέρτι Κάρβελ, Ντάνιελ Ινγκς, Τάνζιν Κρόφορντ, Σαμ Σπρουέλ, Ρος Άντερσον, Έντουαρντ Άσλεϊ, Χένρι Άστον, Γιούσεφ Κερκούρ, Ντάνιελ Μονκς, Σον Τόμας, Τομ Βον-Λόουλορ, Στιβ Γουολ και Ντάνι Γουέμπ.

Η σκηνοθεσία των έξι επεισοδίων μοιράζεται ανάμεσα στην Αντίνα Σμιθ, η οποία υπογράφει τα τρία πρώτα επεισόδια της σεζόν, και στον Όουεν Χάρις, ο οποίος σκηνοθετεί τα τρία τελευταία.