Roofman: Η απίθανη αληθινή ιστορία στην οποία βασίστηκε η κωμική ταινία

Πρωταγωνιστούν οι Τσάνινγκ Τέιτουμ και Κίρστεν Ντανστ

Το Roofman, που παίζεται τώρα στους κινηματογράφους, μπορεί να μην έχει συζητηθεί όσο άλλες ταινίες, αξίζει όμως και με το παραπάνω, ειδικά αν ψάχνεις μια διασκεδαστική απόδραση από την καθημερινότητα. Η υπόθεση διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 2000, με πρωταγωνιστές δύο ηθοποιούς που στην πραγματική ζωή μεσουρανούσαν εκείνη την εποχή: τον Τσάνινγκ Τέιτουμ και την Κίρστεν Ντανστ.

Η κωμική ταινία είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του βετεράνου του αμερικανικού στρατού, Τζέφρι Μάντσεστερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει ποτέ τη θέση του στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, μετά και την απόρριψη της οικογένειάς του, ξεκίνησε τις ληστείες στα McDonald’s, μπαίνοντας στα καταστήματα από τις στέγες. Σε διάστημα λίγων ετών, διέπραξε 45 ληστείες. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εδώ.

Ποιος ήταν ο "Roofman" της πραγματικής ζωής

Η Λι Μουρ θα γιόρταζε τα 40α γενέθλιά της, στις 5 Ιανουαρίου 2005, όταν το FBI έκανε επίσκεψη στο σπίτι της, ενημερώνοντάς την πως ο σύντροφός της είναι ένας από τους πιο διάσημους καταζητούμενους της Αμερικής. Της έδειξαν μια φωτογραφία του για επιβέβαιωση και εκείνη ξέσπασε σε λυγμούς.

Ο άνδρας αυτός ήταν ο Τζέφρι Μάντσεστερ, ο οποίος σαν άλλος Άγιος Βασίλης έμπαινε στα καταστήματα των McDonald’s από τις στέγες, για να τα ληστέψει. Στα τέλη της δεκαετίας των ‘90s, είχε γίνει ήδη γνωστός με το παρατσούκλι Roofman. Η δράση του σταμάτησε το 2000, όταν συνελήφθη στη Βόρεια Καρολίνα. Καταδικάστηκε σε 45 χρόνια φυλάκισης, αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα απέδρασε.

Όπως οι ληστείες του έτσι και η απόδρασή του ήταν σαν εμπνευσμένη από μυθιστόρημα. Το ταλέντο του να παρατηρεί ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτό που τον βοήθησε να καταστρώσει ένα φιλόδοξο σχέδιο διαφυγής, ξεγελώντας τους πάντες. Κρύφτηκε κάτω από ένα φορτηγό διανομής και ξέφυγε από τη φυλακή χωρίς καν να ιδρώσει. Προκειμένου να μην τον εντοπίσουν οι αρχές, βρήκε καταφύγιο σε ένα κατάστημα Toys “R” Us στην πόλη Charlotte. Έμεινε εκεί κρυμμένος για έξι μήνες, τρώγοντας M&M και παιδικές τροφές και κατασκοπεύοντας το προσωπικό με baby monitors.

Το παράδοξο ήταν πως προσπαθούσε να ζει μια φαινομενική φυσιολογική καθημερινότητα στο κατάστημα, όπως γράφει και ο Guardian. Ήταν ένας από τους πιο διάσημους καταζητούμενους που περνούσε όμως απαρατήρητος. Πήγαινε εκκλησία, γοήτευε τους πάντες και είχε σχέση με ανύπαντρη μητέρα, τη Λι Μουρ. Η ίδια παρά το αρχικό σοκ από το FBI, βοήθησε να τον συλλάβουν βάζοντας ένα οριστικό τέλος στην τύχη του Τζέφρι.

Η ιστορία του μεταφέρθηκε στους κινηματογράφους από τον Ντέρεκ Σίαφρανς, παρουσιάζοντας την οξύμωρη προσωπικότητα του Τζέφρι. Από την μία ήταν μια μικρή διάνοια, από την άλλη αφελής. Για τις ανάγκες του Roofman, ο σεναριογράφος και σκηνοθέσης χρειάστηκε να ανακαινίσει ένα εγκαταλελειμμένο Toys “R” Us, επαναφέροντας ρεύμα, φτιάχνοντας τα υδραυλικά και φωτισμό και τοποθετώντας παιχνίδια της εποχής εκείνης.



Το Roofman θα μπορούσε να τον παρουσιάσει ως κάτι περισσότερο από έναν αξιαγάπητο απατεώνα, αλλά επικεντρώνεται σε αυτή τη feelgood αίσθηση, με στόχο οι θεατές απλά να περάσουν καλά.