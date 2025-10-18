Euphoria: Αποκαλύφθηκε το καστ της 3ης σεζόν με 18 νέες προσθήκες

Η πολυαναμενόμενη 3η σεζόν του «Euphoria» έρχεται την άνοιξη του 2026 με 18 νέους ηθοποιούς, μεταξύ αυτών οι Τρίσα Πέιτας και Νατάσα Λιόν.

Η σειρά «Euphoria» του HBO, που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στη σύγχρονη τηλεοπτική κουλτούρα, ετοιμάζεται να επιστρέψει με ανανεωμένο καστ και δημιουργική ομάδα. Η τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Σαμ Λέβινσον θα κάνει πρεμιέρα την άνοιξη του 2026, περιλαμβάνοντας οκτώ νέα επεισόδια και, όπως αποκαλύφθηκε, 18 νέες προσθήκες στο καστ.

Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα που εντάσσονται στον κόσμο του «Euphoria» είναι η γνωστή YouTuber και περφόρμερ Τρίσα Πέιτας, η βραβευμένη ηθοποιός Νατάσα Λιόν, η Ντανιέλ Ντέντγουαϊλερ και ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Έλι Ροθ. Στη λίστα των νεοφερμένων περιλαμβάνονται επίσης οι Μπέλα Ποντάρας, Μπιλ Μπόντνερ, Κέιλιν Ράις, Κολίν Κάμπ, Γκιντεόν Άνλον, Χέμκι Μαντέρα, Χόμερ Γκιρ, Τζακ Τοπαλιάν, Τζέσικα Μπλερ Χέρμαν, Κουάμι Πάτερσον, Μάντισον Τόμσον, Μάθιου Γουίλιγκ, Ρεβέκα Πίτζον και Σαμ Τράμελ.

Η σειρά, που επικεντρώνεται σε μια ομάδα μαθητών γυμνασίου και στα σκοτεινά και σύνθετα θέματα της ενηλικίωσης, θα συνεχίσει να έχει στο επίκεντρο τη Ζεντάγια ως Ρου, την έφηβη που παλεύει με τον εθισμό και την ψυχική της υγεία. Μαζί της επιστρέφουν οι Χάντερ Σέιφερ, Έρικ Ντέιν, Τζέικομπ Ελόρντι, Σίντνεϊ Σουίνι, Αλέξα Ντέμι, Μοντ Άπατοου, Μάρθα Κέλι, Κλόε Τσέρι και Κόλμαν Ντομίνγκο.

Ανάμεσα στους γνωστούς χαρακτήρες που επιβεβαιώθηκαν για τη νέα σεζόν είναι η Αλάννα Ουμπάκ (Σουζ), ο Ντέιγκ Φερτς (Μιτς), ο Μέλβιν «Bonez» Έστες (Μπρους), η Πόλα Μάρσαλ (Μάρσα), η Σοφία Ρόουζ Γουίλσον (BB) και ο Ζακ Στάινερ (Άαρον). Ο Ντόμινικ Φάικ θα επιστρέψει ως Έλιοτ, ενώ και η Νίκα Κινγκ, που υποδύεται τη μητέρα της Ρου, επιβεβαιώθηκε τελικά στο καστ μετά από μήνες αβεβαιότητας.

Στη δημιουργική ομάδα της τρίτης σεζόν εντάσσεται και η τετραπλή βραβευμένη με Όσκαρ ενδυματολόγος Κολίν Άτγουντ, η οποία συμμετέχει ως συμπαραγωγός. Σημαντικές προσθήκες είναι και η Νατάσα Νιούμαν-Τόμας (ενδυματολόγος) και ο Φρανσουά Αντουάι (σκηνογράφος). Τη μουσική υπογράφει ο θρυλικός Χανς Ζίμερ, με τον Λάμπρινθ να επιστρέφει για να συνθέσει νέα κομμάτια που θα συνοδεύσουν τη σκοτεινή ατμόσφαιρα της σειράς.

Παρότι το HBO δεν συμπεριέλαβε τους Όστιν Άμπραμς, Άλτζι Σμιθ και Στόρμ Ριντ στο νέο καστ — με την τελευταία να έχει δηλώσει ότι ο ρόλος της Τζία δεν θα επιστρέψει — η απώλεια του Άνγκους Κλάουντ, που έφυγε από τη ζωή το 2023, εξακολουθεί να βαραίνει τη σειρά συναισθηματικά.

Το «Euphoria» παραμένει η πιο επιτυχημένη σειρά του HBO μετά το «Game of Thrones» και έχει αποσπάσει 25 υποψηφιότητες για Emmy, κερδίζοντας εννέα. Μετά από καθυστερήσεις και δημιουργικές αλλαγές, η τρίτη σεζόν βρίσκεται ήδη σε παραγωγή στο Λος Άντζελες και αναμένεται να προσφέρει ένα ακόμη τολμηρό, ωμό και οπτικά επιβλητικό ταξίδι στην εφηβεία του σήμερα.