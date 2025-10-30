Stranger Things: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της τελευταίας σεζόν και είναι σκέτη απόλαυση

Φτάνει η στιγμή του μεγάλου φινάλε, πλησιάζει

Μπορεί να μη θυμάμαι απολύτως τίποτα από την τελευταία σεζόν του Stranger Things - έχουν περάσει και τρία χρόνια από όταν κυκλοφόρησε στο Netflix - αλλά ανυπομονώ για το μεγάλο φινάλε. Και με το trailer που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, ανυπομονώ ακόμα περισσότερο.

Σε αυτό, βλέπουμε την ομάδα να ενώνεται ξανά για να αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη απειλή που γνώρισε ποτέ, τον Βέκνα. Με την πόλη να βρίσκεται σε στρατιωτική καραντίνα και να βιώνει νέους εφιάλτες, η παρέα καλείται να δώσει την πιο δύσκολη μάχη για να νικήσει ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανατηφόρο από οτιδήποτε άλλο έχει αντιμετωπίσει η παρέα στο παρελθόν.

Όπως αναφέρει και η επίσημη σύνοψη για την πέμπτη σεζόν «Το Χόκινς κουβαλά τα σημάδια από το άνοιγμα των ρηγμάτων και οι ήρωές μας έχουν έναν κοινό σκοπό: να βρουν και να σκοτώσουν τον Βέκνα, ο οποίος έχει εξαφανιστεί και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται ούτε τι ετοιμάζει. Η αποστολή τους περιπλέκεται από τη στρατιωτική καραντίνα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, η οποία εντατικοποιεί την αναζήτηση της Έντεκα, αναγκάζοντάς τη να κρυφτεί για ακόμη μια φορά. Η επέτειος της εξαφάνισης του Γουίλ πλησιάζει και μαζί της ένας μεγάλος, γνώριμος τρόμος. Η τελευταία μάχη βρίσκεται προ των πυλών, όπως κι ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανατηφόρο από οτιδήποτε άλλο έχει αντιμετωπίσει η παρέα στο παρελθόν. Για να βάλουν τέλος σ' αυτόν τον εφιάλτη, οι ήρωές μας θα χρειαστούν τους πάντες –όλη την παρέα– ενωμένους, για μία τελευταία φορά».

Η πέμπτη σεζόν θα επιστρέψει στις 26 Νοεμβρίου στο Netflix, αλλά θα χωριστεί σε τρία μέρη. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην πλατφόρμα. Το δεύτερο μέρος θα γίνει διαθέσιμο τα Χριστούγεννα και το μεγάλο φινάλε θα προβληθεί την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

«Αυτό που κάνει αυτή τη σεζόν ξεχωριστή είναι ότι ξεκινάει μέσα στο χάος», εξηγεί ο συνδημιουργός της σειράς Ρος Ντάφερ στο Tudum και προσθέτει: «Οι ήρωές μας έχασαν στο τέλος της τέταρτης σεζόν. Συνήθως δείχνουμε πρώτα την καθημερινότητά τους, το σχολείο, τη ζωή τους, και μετά μπαίνει το υπερφυσικό στοιχείο. Αυτή τη φορά, όμως, η δράση ξεκινά από το πρώτο δευτερόλεπτο».

Ο αδελφός του και συνδημιουργός, Ματ Ντάφερ, συμπληρώνει: «Τίποτα δεν είναι πια φυσιολογικό στο Χόκινς. Η πόλη βρίσκεται σε lockdown, με στρατιωτικούς ελέγχους παντού και κάμερες να παρακολουθούν τα πάντα. Οι ζωές τους δεν είναι απλώς διαφορετικές, έχουν γίνει ένα συνεχές πεδίο μάχης».

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες για το πού βρίσκονται οι ήρωες στην αρχή της σεζόν, το τρέιλερ δείχνει ξεκάθαρα πως ο δρόμος προς το τέλος θα είναι γεμάτος απώλειες, μυστικά και μια μάχη που θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον του Χόκινς, αλλά και ολόκληρου του κόσμου τους.