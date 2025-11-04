Ντέιβιντ Χάρμπορ: Τι έλεγε για την Μίλι Μπόμπι Μπράουν πριν την καταγγελία της

Τι αποκάλυψε πηγή από την Netflix για το περιστατικό, που βγήκε στη δημοσιότητα λίγες μόνο ημέρες από την πρεμιέρας της τελευταίας σεζόν του Stranger Things

Λίγες ημέρες πριν το Stranger Things επιστρέψει με την πολυαναμενόμενη σεζόν, η καταγγελία της Μίλι Μπόμπι Μπράουν για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ έχει φέρει τα πάνω τα κάτω. Η 21χρονη ηθοποιός τον κατηγορεί για τοξικό κλίμα στα γυρίσματα της σειράς, εκφοβισμό και παρενόχληση. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την έκπληξη των θαυμαστών, αφού οι δυο πρωταγωνιστές παρουσίαζαν έντονα την εικόνα πατέρας-γιου μπροστά στις κάμερες.

Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο Page Six, ο Ντέιβιντ Χάρμπορ είχε μιλήσει, το 2021 στο podcast «That Scene with Dan Patrick», με συγκίνηση για την Μίλι Μπόμπι Μπράουν και την πατρική αγάπη που ένιωθε για εκείνη. «Πάντα ένιωθα ένα βαθύ, πατρικό συναίσθημα για εκείνη», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε πως η Μπράουν ήταν μόλις 12 ετών όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του Stranger Things, με το Netflix να κάνει διαθέσιμη τη σειρά το 2016. «Η Μίλι κι εγώ είχαμε πάντα μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί τη γνώρισα όταν ήταν πολύ μικρή, πριν γίνει τόσο γνωστή», είχε αναφέρει ο Ντέιβιντ Χάρμπορ, προσθέτοντας: «Είμαι προστατευτικός απέναντί της. Πραγματικά ανησυχώ για εκείνη, για τη φήμη και για όλα όσα πρέπει να διαχειριστεί».

Όλα αυτά όμως ανήκαν στο παρελθόν, αφού στις τελευταίες σεζόν φαίνεται πως τα δεδομένα άλλαξαν. Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν υπέβαλε επίσημη καταγγελία κατά του Ντέιβιντ Χάρμπορ, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν. Φαίνεται ότι κατέθεσε «πολλαπλές σελίδες με λεπτομερείς περιγραφές περιστατικών». Επίσης, σημειώνεται ότι το Netflix ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματά της. Στις κατηγορίες της, η ηθοποιός αναφέρεται σε συμπεριφορές που «δημιούργησαν τοξικό κλίμα» στα παρασκήνια της παραγωγής.

Μάλιστα, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν φέρεται να συνοδευόταν από προσωπικό εκπρόσωπο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φινάλε της σειράς.

Μια πηγή από το περιβάλλον της Netflix υποστήριξε ότι η στάση της πλατφόρμας απέναντι στις αναφορές είναι αποκαλυπτική: «Το γεγονός ότι δεν το διέψευσαν λέει πολλά», είπε η πηγή, προσθέτοντας: «Το Stranger Things βοήθησε να καθιερωθεί η Netflix. Εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο περιμένουν το φινάλε. Κανείς δεν θέλει τίποτα να αποσπάσει την προσοχή από αυτό».