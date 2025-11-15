Τίλντα Σουίντον, FKA Twigs, Γκουέντολιν Κρίστι και Ιρίνα Σάικ: Τέσσερις από τις ισχυρότερες γυναικείες παρουσίες στο νέο ημερολόγιο Pirelli

Ένα ημερολόγιο αφιερωμένο στα στοιχεία της φύσης και στη γυναικεία δημιουργική δύναμη, με πρωταγωνίστριες τη Σουίντον, την Twigs και την Κρίστι.

Η Pirelli παρουσιάζει για το 2026 μια έκδοση του εμβληματικού της ημερολογίου πιο αινιγματική από ποτέ. Ο Νορβηγός φωτογράφος Sølve Sundsbø, γνωστός για τη φαντασμαγορική χρήση του φωτός και της τεχνολογίας, ανέλαβε να αποτυπώσει τη σχέση ανθρώπου, τέχνης και φύσης με φόντο τη γυναικεία παρουσία. Το αποτέλεσμα θυμίζει κάτι ανάμεσα σε εικόνες ονείρου και σύγχρονη ψηφιακή ζωγραφική.

Για τη φετινή έκδοση, το θέμα περιστρέφεται γύρω από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης – νερό, γη, φωτιά και αέρας – που “ενσαρκώνονται” από έντεκα γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, επαγγελμάτων και καταβολών. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν η Τίλντα Σουίντον, η FKA Twigs, η Γκουέντολιν Κρίστι και η Ιρίνα Σάικ καθεμία με τη δική της έννοια του στοιχείου που εκπροσωπεί. Η Σουίντον κινείται ανάμεσα σε φανταστικά φυτά, η Κρίστι σκεπάζεται με φως σαν να αιωρείται στον αιθέρα, ενώ η Twigs προτίμησε τη γη, ζητώντας –όπως λέγεται– να “κυλιστεί” κυριολεκτικά στην άμμο.

Αν και το θέμα απαιτούσε φυσικά σκηνικά, ο Sundsbø επέλεξε το στούντιο ως τόπο δημιουργίας. Προτίμησε να φτιάξει τη δική του “τεχνητή φύση”, παραμορφώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικού και εικονικού. Οι φωτογραφίες του χρησιμοποιούν οπτικές ίνες, μακρές εκθέσεις και φωτισμούς που μετατρέπουν το ανθρώπινο σώμα σε φυσικό φαινόμενο. Η τεχνολογία, σύμφωνα με τον ίδιο, “δεν αντικαθιστά την τέχνη, αλλά την απελευθερώνει”.

Η Pirelli τού έδωσε απόλυτη ελευθερία, ζητώντας μόνο δύο πράγματα: να επικεντρωθεί στις γυναίκες και να διατηρήσει έναν δεσμό με τη φύση. Ο Sundsbø ανταποκρίθηκε επιλέγοντας μια ομάδα προσωπικοτήτων που συνδέονται περισσότερο με τη δημιουργικότητα παρά με τη μόδα. Στο ημερολόγιο, εκτός από τη Σουίντον, την Twigs,την Κρίστι και την Ίρινα Σάικ, συναντάμε τη Βίνους Γουίλιαμς, και την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, συνθέτοντας ένα πορτρέτο της γυναικείας ενέργειας στη σύγχρονη κουλτούρα.

Περισσότερο από μια σειρά φωτογραφιών, το ημερολόγιο μοιάζει με αφήγηση για τη γυναικεία φύση: ευμετάβλητη, δυνατή, ακαθόριστη. Κάθε εικόνα αποτελεί μια μικρή ιστορία ισορροπίας ανάμεσα στον έλεγχο και την ελευθερία, στην ύλη και στο πνεύμα. Ο ίδιος ο φωτογράφος παραδέχεται πως βλέπει στο έργο του ένα είδος “τελετουργίας”, μια διαδικασία όπου το φως, η κίνηση και το συναίσθημα οδηγούν σε κάτι σχεδόν υπερβατικό.

Το ημερολόγιο Pirelli 2026 δεν είναι απλώς μια σειρά πορτρέτων. Είναι μια άσκηση εσωτερικής έκφρασης και ένας φόρος τιμής στις γυναίκες που ενσαρκώνουν – κυριολεκτικά και μεταφορικά – όλα τα στοιχεία της δημιουργίας.