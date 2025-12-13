Τα “Φιλαράκια” επανενώνονται για να τιμήσουν τον Μάθιου Πέρι, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Το καστ της σειράς «Friends» ενώνεται για να αποτίσει ειδικό φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή τους Μάθιου Πέρι.

Δύο χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Μάθιου Πέρι, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό για τον ρόλο του ως Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά Friends, οι συμπρωταγωνιστές του αποφάσισαν να ενωθούν ξανά για να τιμήσουν τη μνήμη του μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική και φιλανθρωπική πρωτοβουλία. Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο Ματ ΛεΜπλάνκ και η Λίζα Κούντροου συνεργάστηκαν με το Ίδρυμα Μάθιου Πέρι και τον καλλιτέχνη Tim Wakefield για να δημιουργήσουν μια σειρά έργων τέχνης εμπνευσμένων από το θρυλικό θεματικό τραγούδι της σειράς, τα οποία θα διατεθούν σε δημοπρασία με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η πρωτοβουλία, που αποκαλύφθηκε μέσα από δημοσίευση στον επίσημο λογαριασμό Instagram του ιδρύματος, δείχνει τα μέλη του καστ να υπογράφουν κάθε έργο τέχνης σε μια συμβολική χειρονομία που αντικατοπτρίζει τον σεβασμό και την αγάπη που διατηρούν για τον Πέρι. Τα έργα αυτά είναι βασισμένα στα ηχητικά κύματα του θεματικού τραγουδιού της σειράς Friends, τα οποία έχουν μετατραπεί σε μοναδικά οπτικά σχέδια από τον Wakefield, με το καθένα να αντιστοιχεί σε έναν από τους χαρακτήρες της σειράς.

Σύμφωνα με το ίδρυμα, η συλλογή περιλαμβάνει τόσο υπογεγραμμένα όσο και μη υπογεγραμμένα αντίτυπα. Τα υπογεγραμμένα έργα πωλούνται προς 600 δολάρια, ενώ τα μη υπογεγραμμένα προς 100 δολάρια, με όλα τα έσοδα να κατευθύνονται σε φιλανθρωπίες που έχουν επιλέξει τα ίδια τα μέλη του καστ, συμπεριλαμβανομένου και του Matthew Perry Foundation, το οποίο στηρίζει άτομα που αγωνίζονται με τον εθισμό.

getty images

Ο Πέρι είχε μιλήσει δημόσια για τις προσωπικές του μάχες με τον εθισμό. Οι συμπρωταγωνιστές του, και ιδιαίτερα η Άνιστον, έχουν επανειλημμένα αναφέρει πως προσπάθησαν να τον στηρίξουν όσο μπορούσαν κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, με την ίδια να λέει σε παλαιότερη συνέντευξη ότι «έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους» για να βοηθήσουν τον φίλο και συνάδελφό τους.

Η επανένωση των πέντε βασικών μελών του καστ αποτελεί όχι μόνο μια σπάνια δημόσια εμφάνιση όλων μαζί, αλλά και ένα συμβολικό μήνυμα ενότητας και ανάμνησης της φιλίας που συχνά ξεπερνούσε τα πλαίσια της σειράς. Το Friends, η οποία προβλήθηκε για 10 σεζόν από το 1994 έως το 2004 και έγινε παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο, έχει συνδεθεί άρρηκτα με τις φιλίες, τις δυσκολίες και την ανθρώπινη πλευρά των σχέσεων — θέματα που τώρα αποκτούν μια ακόμη πιο συγκινητική διάσταση με αυτή τη φιλανθρωπική πρωτοβουλία.

Οι θαυμαστές της σειράς δεν έκρυψαν τα συναισθήματά τους για την επανένωση και τη χειρονομία του καστ, εκφράζοντας μέσα από σχόλια κοινωνικών δικτύων την συγκίνησή τους για τη μνήμη του Πέρι και την αγάπη που τον περιβάλλει ακόμη και μετά τον θάνατό του. Πολλοί σχολίασαν πόσο σημαντικό είναι να βλέπουν τους αγαπημένους τους χαρακτήρες και, ταυτόχρονα, να θυμούνται και να στηρίζουν τον άνθρωπο που κρυβόταν πίσω από έναν από τους πιο αγαπημένους τηλεοπτικούς ρόλους όλων των εποχών.