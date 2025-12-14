Τζέισον Μομόα, Ρόμαν Ρέινς και 50 Σεντ ζωντανεύουν το βιντεοπαιχνίδι Street Fighter

Οι Τσουν-Λι, Ρίου και Κεν ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη.

Ένα νέο teaser trailer κυκλοφόρησε για την πολυαναμενόμενη ταινία live-action Street Fighter, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη αγαπημένους χαρακτήρες από τη δημοφιλή σειρά βιντεοπαιχνιδιών. Οι θαυμαστές είχαν την πρώτη τους γεύση κατά τη διάρκεια των Game Awards 2025, όπου οι ηθοποιοί ανέβηκαν στη σκηνή για να παρουσιάσουν τη νέα περιπέτεια των μαχητών δρόμου.

Η ταινία Street Fighter διαδραματίζεται το 1993 και ακολουθεί τους Ρίου, υποδυόμενο από τον Άντριου Κότζι, και Κεν Μάστερς, τον Νόα Σεντινέο. Οι δύο αποξενωμένοι μαχητές επιστρέφουν στη δράση όταν η μυστηριώδης Τσουν-Λι, στην οποία πρωταγωνιστεί η Κάλινα Λιανγκ, τους στρατολογεί για το Παγκόσμιο Τουρνουά Πολεμιστών. Ο Ρίου, ήσυχος και πειθαρχημένος, διαθέτει την κλασική τεχνική Hadouken και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με σοβαρότητα, ενώ ο Κεν, φλογερός και δυναμικός, είναι ο καλύτερος φίλος και αντίπαλος του Ρίου, γνωστός για την έντονη προσωπικότητα και τις γρήγορες επιθετικές τεχνικές του.

Η Τσουν-Λι, με αποφασιστικότητα και μυστηριώδη παρουσία, στρατολογεί τους ήρωες όχι μόνο για το τουρνουά αλλά και για προσωπικούς λόγους, ενώ ο Γκουάιλ, που υποδύεται ο Κόντι Ρόουντς, εμφανίζεται ως ο στρατιωτικός ήρωας που παλεύει για δικαιοσύνη με την εμβληματική κίνηση Sonic Boom. Ο Βέγκα, τον οποίο ενσαρκώνει ο Όρβιλ Πεκ, είναι σαγηνευτικός αλλά επικίνδυνος, χρησιμοποιώντας τα νυχιούρια και την ευκινησία του, ενώ ο Μπαλρόγκ (50 Σεντ) είναι ο δυνατός πυγμάχος με επιθετική προσέγγιση. Ο Μπλάνκα (Τζέισον Μομόα) φέρνει στη μάχη την ηλεκτρική του δύναμη, ενώ ο Νταλσίμ (Βίντιουτ Τζαμμβαλ) συνδυάζει τις ικανότητες γιόγκα με τον έλεγχο της φωτιάς. Ο Ζάνγκιφ (Όλιβερ Ρίχτερς) χρησιμοποιεί την περιστροφική δύναμη του, ο Ε. Χόντα (Χιροόκι Γκοτο) φέρνει στρατηγική και δύναμη, ενώ ο Μ. Μπάισον (Ντέιβιντ Ντάστμαλτσιαν) είναι ο σατανικός αρχηγός της Shadaloo, που αποτελεί την κύρια απειλή για τους ήρωες. Ο Άκουμα (Ρόμαν Ρέινς) είναι ο μυστικοπαθής μαχητής με σκοτεινές τεχνικές, ενώ ο Νταν Χιμπίκι (Άντριου Σούλζ) προσπαθεί να αποδείξει την αξία του με αυτοδίδακτες τεχνικές. Ο Ντον Σοβάζ (Έρικ Αντρέ) φέρνει αστεία αλλά επικίνδυνα στοιχεία στις μάχες, ενώ οι Κάμι (Μελ Τζάρνσον), Τζούλι (Ρέινα Βαλαντιγκάμ) και Τζο (Αλεξάντερ Βολκανόφσκι) υποστηρίζουν τις κύριες μάχες, προσθέτοντας δυναμική και βάθος στην ιστορία.

Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία του Κίταο Σακουράι και σενάριο του Ντάλαν Μάσον, με συμπαραγωγή από τη Legendary και την ιαπωνική Capcom, ενώ τη διανομή αναλαμβάνει η Paramount Pictures. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου 2026, υπόσχοντας μια πιστή μεταφορά των αγαπημένων χαρακτήρων από τα βιντεοπαιχνίδια στη μεγάλη οθόνη.