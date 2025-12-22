ΒΟΞ: Η Αμάντα Μιχαλοπούλου για την εμμηνόπαυση στη λογοτεχνία και τις γυναίκες που πρωταγωνιστούν στο βιβλίο της

Άνθρωποι που ξεχωρίζουν μέσα από το έργο και την πορεία τους, μοιράζονται σκέψεις και εμπειρίες σε συζητήσεις που αγγίζουν την καθημερινότητά μας

Στο 7ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, η Αμάντα Μιχαλοπούλου, συγγραφέας και ταξιδιώτισσα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να φωτίζει τα αόρατα: τη γυναικεία εμπειρία, τη σιωπή, το σώμα που αλλάζει και την πίστη που δοκιμάζεται.

Η Αμάντα Μιχαλοπούλου εξηγεί ότι οι γυναίκες είναι τόσο εθισμένες στην αυτολογοκρισία που τελικά το να γράψουν ελεύθερα καθίσταται σχεδόν αδύνατο. Ακόμη, η γυναικεία γραφή στην Ελλάδα είχε συνδεθεί πολύ με τη νοοτροπία ότι οι γυναίκες συναισθηματολογούν, έχουν μια υπερβολή με το συναίσθημα και τον τρόπο που το εκφράζουν άρα η γραφή τους είναι "κακή λογοτεχνία".

Με αφορμή ένα απόσπασμα από το βιβλίο της "Το μακρύ ταξίδι της μιας μέσα στην άλλη", η Αμάντα αναφέρεται στην εμμηνόπαυση και εξηγεί γιατί αποτελεί ένα θέμα ταμπού ακόμα και σήμερα, τόσο στη λογοτεχνία όσο και στην κοινωνία. "Δείχνει την αποξένωσή μας από αυτό το φαινόμενο", όπως χαρακτηριστικά λέει. Τον'ιζει ακόμα ότι όλα τα στάδια της γυναικείας ζωής (από την πρώτη περίοδο μέχρι την εμμηνόπαυση) συμβαίνουν στα "κρυφά".

Πόσο σοκαριστικό είναι να συνειδητοποιεί μια γυναίκα ότι στην εμμηνόπαυση "επειδή το ανδρικό βλέμμα δεν σταματάει με τον ίδιο τρόπο πάνω της, έχει αυτή την ελευθερία επιτέλους να ζήσει αλλιώς";

