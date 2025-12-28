Ο Jo Nesbo φέρνει επιτέλους τον ντετέκτιβ Χάρι Χόλε στο Netflix - Το whodunnit που χρειαζόμασταν

Επιτέλους, ο Χάρι Χόλε του Jo Nesbo παίρνει σάρκα και οστά στην μικρή οθόνη

Είναι πολλές οι σειρές και οι ταινίες που περιμένουμε με αρκετή περιέργεια, και φυσικά ανυπομονησία, για το 2026. Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι ήδη το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, που αναμένεται να διχάσει, αν κρίνω και από τις αντιδράσεις του trailer. Τι γίνεται όμως με την μικρή οθόνη; Εδώ ακριβώς θα σταθώ.

Διότι τον Μάρτιο, έρχεται στο Netflix, ένα σκοτεινό whodunnit με εννέα επεισόδια, για να κάνουμε ανοιξιάτικο binge-watching. Ο θρυλικός αντι-ήρωας του Jo Nesbo, του συγγραφέα που μας έμαθε τι εστί σκανδικανικό αστυνομικό μυθιστόρημα, παίρνει σάρκα και οστά στην μικρή οθόνη. Ο Χάρι Χόλε, ο αντισυμβατικός και πανέξυπνος ντετέκτιβ, που παλεύει με τους δικούς του προσωπικούς δαίμονες, έρχεται να λύσει το πρώτο του μυστήριο, στην καρδιά του Όσλο.

Η υπόθεση της πρώτης σεζόν (λογικά θα ακολουθήσουν κι άλλες) είναι βασισμένη στο πέμπτο μυθιστόρημα του Jo Nesbo με τον Χάρι Χόλε, The Devil’s Star (Το Αστέρι του Διαβόλου). Συνολικά είναι 13 βιβλία και σύντομα αναμένεται και το 14ο. Το The Devil’s Star, που έγινε διεθνές best seller και πούλησε 60 εκατομμύρια παγκοσμίως, κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Τι ξέρουμε για τη σειρά του Netflix

Όπως αναφέρει το Tudum, η σειρά Detective Hole του Jo Nesbo είναι ένα πολυεπίπεδο δράμα χαρακτήρων για δύο αστυνομικούς, που κινούνται σε αντίθετες πλευρές του νόμου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης σεζόν, ο Χάρι Χόλε συγκρούεται μετωπικά με τον παλιό του αντίπαλο, τον διεφθαρμένο ντετέκτιβ Τομ Βόλερ, καθώς οι δυο τους περιηγούνται στα θολά ηθικά όρια μεταξύ δικαιοσύνης και εκδίκησης.

Ο χρόνος θα δείξει αν ο Χάρι Χόλε θα καταφέρει να εντοπίσει τον serial killer που κάθε πέντε μέρες δολοφονεί μία γυναίκα και ταυτόχρονα να οδηγήσει τον, μπλεγμένο σε βρώμικες ιστορίες, Τομ Βόλερ, στη δικαιοσύνη.

Στον ρόλο του Χάρι Χόλε βρίσκεται ο Τομπάιας Σάντελμαν, ενώ Τομ Βόλερ υποδύεται ο Τζόελ Κίναμαν. Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας είναι ο Οστάιν Κάρλσεν, ο οποίος δήλωσε στο Tudum: «Είναι ένας υπέροχος συνδυασμός ενός γρήγορου whodunnit και ενός αυθεντικού δράματος με πραγματικούς ανθρώπους και ζωές, με τις οποίες ο θεατής μπορεί να ταυτιστεί. Έχει περισσότερες ανατροπές απ’ όσες θυμάμαι να έχω δει σε οποιαδήποτε θρίλερ σειρά».

«Είναι ένα απίστευτα καθηλωτικό βιβλίο. Θα πρέπει να το δείτε δύο φορές για να συνειδητοποιήσετε ότι θα μπορούσατε να το είχατε καταλάβει από την αρχή, αλλά κερνάω μπύρα στο Schrøder’s σε όποιον βρει όλη την πλοκή πριν το τέλος, εκτός αν έχει διαβάσει το βιβλίο, φυσικά».

Η σειρά που έχει και showrunner τον Jo Nesbo, γυρίστηκε σε περισσότερες από 160 διαφορετικές τοποθεσίες στο Όσλο, συμπεριλαμβανομένων γνωστών σημείων από τα βιβλία του, όπως το αγαπημένο στέκι του Χάρι Χόλε: το εστιατόριο Schrøder.

«Ως θαυμαστής των βιβλίων εδώ και χρόνια, πάντα ένιωθα ότι το ίδιο το Όσλο είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός χαρακτήρας στις ιστορίες. Έχει τον τέλειο συνδυασμό πλούσιου και φτωχού, σκοτεινού και φωτεινού, παλιού και νέου, ώστε να ισορροπεί το σκοτάδι και την αγωνία στο σύμπαν του Χάρι Χόλε. Η εκδοχή του Όσλο από τον Jo είναι σαν μια Gotham, και αυτό το ενισχύουμε στη σειρά», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.

Με τη σειρά του, ο Jo Nesbo ανέφερε πως «το να βλέπω τον Τομπάιας να ζωντανεύει τον Χάρι Χόλε ήταν πραγματικά συναρπαστικό και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον χαρακτήρα. Ανυπομονώ να μοιραστώ τη δική του εκδοχή με το κοινό και να τους καλέσω σε ένα πραγματικά σκοτεινό και διεστραμμένο ταξίδι».

Τα εννέα επεισόδια της σειράς θα γίνουν διαθέσιμα στο Netflix στις 26 Μαρτίου 2026.