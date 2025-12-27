Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man» - Η μεγάλη επιστροφή του Τόμι Σέλμπι

Η ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man» φέρνει ξανά τον Κίλιαν Μέρφι στο επίκεντρο, τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της σειράς.

Τέσσερα χρόνια μετά τον αποχαιρετισμό της σειράς Peaky Blinders, ο μύθος των Shelby επιστρέφει με τον πιο θορυβώδη τρόπο. Το επίσημο trailer της Netflix για την ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man» επαναφέρει τον Κίλιαν Μέρφι στον εμβληματικό ρόλο του Τόμας Σέλμπι, ανοίγοντας με σκηνές έντασης και πυροβολισμών που μάς θυμίζουν γιατί η σειρά θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές τηλεοπτικές παραγωγές της τελευταίας δεκαετίας.

Η ταινία αποτελεί άμεση συνέχεια της πολυβραβευμένης δραματικής σειράς και αναμένεται να κυκλοφορήσει αρχικά σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου. Πρόκειται για μια στρατηγική κυκλοφορίας που υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του πρότζεκτ να σταθεί τόσο ως κινηματογραφικό γεγονός όσο και ως τηλεοπτικό φαινόμενο παγκόσμιας εμβέλειας.

Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στον ρόλο που καθόρισε την καριέρα του τα τελευταία χρόνια, ενσαρκώνοντας ξανά τον αινιγματικό και αδίστακτο αρχηγό της οικογένειας Σέλμπι. «Φαίνεται ότι ο Τόμι Σέλμπι δεν είχε τελειώσει μαζί μου… Είναι πολύ ευχάριστο να συνεργάζομαι ξανά με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ στην κινηματογραφική εκδοχή του “Peaky Blinders”. Αυτή είναι για τους θαυμαστές», είχε δηλώσει ο Μέρφι τον Ιούνιο του 2024, επιβεβαιώνοντας τον έντονα προσωπικό χαρακτήρα της επιστροφής του.

Μαζί του επιστρέφουν γνώριμα πρόσωπα από το σύμπαν της σειράς. Η Σόφι Ραντλ επαναλαμβάνει τον ρόλο της Άντα Θορν, της δυναμικής αδελφής του Τόμι, ενώ ο Στίβεν Γκράχαμ και ο Νεντ Ντένεχι επιστρέφουν ως Χέιντεν Σταγκ και Τσάρλι Στρονγκ, δύο από τους πιο πιστούς συμμάχους της οικογένειας Σέλμπι. Στο καστ προστίθενται και σημαντικά νέα ονόματα, όπως η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, ο Μπάρι Κίογκαν, ο Τιμ Ροθ και ο Τζέι Λάικεργκο, ενισχύοντας το διεθνές προφίλ της παραγωγής.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τομ Χάρπερ, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια της σειράς και γνωρίζει σε βάθος την αισθητική και τον σκληρό ρυθμό του κόσμου των Peaky Blinders. Δημιουργός και σεναριογράφος παραμένει ο Στίβεν Νάιτ, ο άνθρωπος πίσω από την αρχική ιδέα που έκανε πρεμιέρα στο BBC το 2013 και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, ιδιαίτερα μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων από το Netflix στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το **«Peaky Blinders»** ολοκληρώθηκε το 2022 έπειτα από έξι σεζόν, αφήνοντας ανοιχτούς αφηγηματικούς λογαριασμούς και έντονη επιθυμία των θαυμαστών για συνέχεια. Το **«The Immortal Man»** έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, φιλοδοξώντας να προσφέρει ένα κινηματογραφικό κεφάλαιο αντάξιο της κληρονομιάς της σειράς και να επιβεβαιώσει ότι ο Τόμι Σέλμπι παραμένει, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, αθάνατος στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.