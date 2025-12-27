Νέος απαγορευμένος έρωτας γεννιέται στο «Bridgerton» - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας σεζόν

Η 4η σεζόν του «Bridgerton» θα φέρει νέο απαγορευμένο έρωτα, με πιστές αναφορές στο τρίτο βιβλίο της σειράς.

Το Netflix μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης 4ης σεζόν της δημοφιλούς ιστορικής σειράς «Bridgerton», προσφέροντας μια νέα, συναρπαστική ιστορία αγάπης που φέρνει στη μνήμη κλασικά παραμύθια, όπως η «Σταχτοπούτα». Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Μπένεντικτ Μπρίτζερτον, ο οποίος, μέχρι τώρα, αφιερώθηκε στη ζωγραφική και σε εφήμερες ερωτικές περιπέτειες, πριν συναντήσει τη γοητευτική Σόφι Μπαεκ, που υποδύεται η Γιερίν Χα.

Το πρώτο μέρος της 4ης σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου στο Netflix, ενώ το δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει στις 26 Φεβρουαρίου. Το τρέιλερ παρουσιάζει τη μητέρα του Μπένεντικτ, Βάιολετ, να τον επιπλήττει για την προσωπική του ζωή, λέγοντάς του: «Πρέπει να παντρευτείς. Απλά δεν έχεις συναντήσει ακόμα την κατάλληλη κοπέλα». Ωστόσο, η συνάντησή του με τη Σόφι σε έναν εντυπωσιακό χορό μεταμφιεσμένων φαίνεται να αλλάζει τα πάντα.

Οι φανατικοί της σειράς θα θυμούνται ότι στην 3η σεζόν, οι παιδικοί φίλοι Πενέλοπι Φιθέρινγκτον και Κόλιν Μπρίτζερτον είχαν τελικά ενωθεί με γάμο, μετατρέποντας τη φιλία τους σε ρομαντική σχέση. Ο Μπένεντικτ, όμως, παραμένει γυναικάς μέχρι την εμφάνιση της Σόφι, η οποία γίνεται το πιο ενδιαφέρον πρόσωπο που έχει συναντήσει ποτέ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το τρέιλερ.

Η 4η σεζόν ακολουθεί πιστά το τρίτο βιβλίο της Τζούλια Κουίν, «An Offer From a Gentleman», με σκηνές όπως η περίφημη συνάντηση στη λίμνη όπου ο Μπένεντικτ κολυμπά γυμνός, αλλά και η εμφάνιση της Βάιολετ ως Ιωάννα της Λωραίνης στον χορό μεταμφιεσμένων. Οι λεπτομέρειες αυτές ενισχύουν τη σύνδεση της σειράς με το πνεύμα των βιβλίων και ικανοποιούν τους φανατικούς αναγνώστες.

Το τρέιλερ υπογραμμίζει επίσης τη θεματική της ελπίδας και της φαντασίας, με τον αφηγητή να σημειώνει: «Με λίγη φαντασία, το αδύνατο φαίνεται δυνατό», που ακούγεται ως ηχώ στη συμβουλή της Βάιολετ προς τον Μπένεντικτ: «Είναι πολύ ωραίο να ονειρεύεσαι, αλλά η ζωή είναι για να τη ζεις». Η ατμόσφαιρα του τρέιλερ συνδυάζει ρομαντισμό και πάθος δημιουργώντας προσδοκίες για μια σεζόν που θα συναρπάσει τους θεατές και θα προσφέρει νέες, δραματικές ανατροπές στον κόσμο των Μπρίτζερτον.